SAMDOB "Kahve Kantatı ve Evlilik Kantatı"nı sahneleyecek - Son Dakika
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SAMDOB "Kahve Kantatı ve Evlilik Kantatı"nı sahneleyecek

26.05.2022 13:19
SAMDOB "Kahve Kantatı ve Evlilik Kantatı"nı sahneleyecek

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Kahve Kantatı ve Evlilik Kantatı"nı sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Kahve Kantatı ve Evlilik Kantatı"nı sanatseverlerin beğenisine sunacak.

SAMDOB'dan yapılan açıklamaya göre, ünlü Alman besteci Johann Sebastian Bach'ın eseri olan ve kültür tarihine büyük bir eleştirisi kabul edilen opera, yüzyıllar boyunca süregelen ve değişmeyen kadın erkek ilişkileri üzerine yoğunlaşıyor.

Tek perdelik eserde Lieshen karakterini Derya Belevi, Schlendrien'i Mustafa Orçun Gün canlandıracak.

Anlatıcı görevini Aras Özorhan'ın yapacağı eserin rejisörlüğünü ise Cenk Bıyık üstleniyor.

Sanatçılara Samsun Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşlik edecek. Opera, Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Salonu'nda bu akşam saat 20.00'de başlayacak.

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Kaynak: AA

Johann Sebastian Bach, Evlilik, Samsun, Opera, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat SAMDOB 'Kahve Kantatı ve Evlilik Kantatı'nı sahneleyecek - Son Dakika


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