SAMDOB sanatçıları öğrencilere bale ve operayı tanıtıyor - Son Dakika

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB) sanatçıları, "Opera Atölyesi" adıyla başlattıkları eğitim etkinliğinde, ilçelerdeki ve kırsal mahallelerdeki okullara giderek öğrencilere opera ile baleyi tanıtıyor.

"Opera Atölyesi" etkinlikleri kapsamında SAMDOB sanatçılarından Berkcan Benic, 19 Mayıs ilçesindeki 19 Mayıs Anadolu Lisesinde öğrencilerle bir araya geldi.

Lise öğrencilerine opera ve bale eğitimi ve çalışmalarını anlatan Benic, herkesin içinde mutlaka bir sanatçı yönünün bulunduğunu söyledi.

Öğrencilerin katılımının fazla olduğu etkinlikte Benic, AA muhabirine, opera ile baleyi anlatmak ve onları sanata teşvik etmek için öğrencilerle bir araya geldiklerini belirtti.

Sanatın çocukları motive ettiğini vurgulayan Berkcan Benic, şunları dile getirdi:

"SAMDOB olarak ilk, ortaokul ve lise öğrencileriyle buluşuyoruz. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında öğrencilere sanat ve baleyi anlatıyoruz. Çocukların her birinin bir kahraman olabileceğine inanıyorum. Opera, bale ve müzik eğitimine küçük yaşlarda başlanması önemli. Ancak hiçbir zaman geç kalınmış sayılmaz. Özellikle ilçelere giderek buradaki okullarda öğrenim gören çocuklara ulaşmak istiyoruz. Erken yaşta sanata ve sanatçıyı tanımaları, değer vermelerini önemsiyoruz. İleride buradaki öğrenciler de sanatın bir dalı ile uğraşan bir sanatçı olabilir. "dedi.

Öğrencilerden Ali Yahya Çelik de oyuncu olmak istediğini belirterek, etkinliğin verimli geçtiğini ifade etti.