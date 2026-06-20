"Buluşmalar/Encounters" sergisi Samsun'da kapılarını açtı - Son Dakika
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"Buluşmalar/Encounters" sergisi Samsun'da kapılarını açtı

"Buluşmalar/Encounters" sergisi Samsun\'da kapılarını açtı
20.06.2026 12:05  Güncelleme: 12:07
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Samsun Plastik Sanatlar Derneği tarafından düzenlenen '2. Karma Sergi: Buluşmalar / Encounters', 42 sanatçının 115 eseriyle SBB Yalı Sergi Salonu'nda açıldı. Baskıresim, heykel, seramik ve resim gibi farklı disiplinlerdeki eserler 26 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek.

Samsun Plastik Sanatlar Derneği (SPSD) tarafından düzenlenen "2. Karma Sergi: Buluşmalar/ Encounters", düzenlenen açılış töreniyle sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sergide 42 sanatçının 115 eseri yer alırken, etkinlik sanat camiasından yoğun ilgi gördü.

Samsun Büyükşehir Belediyesi(SBB) Yalı Sergi Salonu'nda kapılarını açan sergide; baskıresim, heykel, seramik ve resim başta olmak üzere farklı disiplinlerde üretilen eserler sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sanatın çok katmanlı yapısını ortaya koyan seçki, farklı teknik ve malzemelerle üretilen eserleri aynı çatı altında buluşturdu.

Açılışa çok sayıda sanatçı, akademisyen ve sanatsever katılırken, ziyaretçiler farklı üretim pratikleri arasında kurulan diyaloğu yakından inceleme fırsatı buldu. Sergi, sanatın ortaklık ve farklılıklar üzerinden yeni anlamlar üretebilme gücünü gözler önüne serdi.

Açılışta konuşan Samsun Plastik Sanatlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Selma Karaahmet Balcı, Samsun'da sanatı görünür kılmak ve sanatçılar arasındaki üretim odaklı bağları güçlendirmek amacıyla bu tür organizasyonların büyük önem taşıdığını söyledi. Balcı, dernek olarak sanatsal üretimi destekleyen sergi, atölye ve projeleri artırarak sürdürmeyi hedeflediklerini ifade etti.

"Buluşmalar/ Encounters" sergisinin yalnızca sanatçıların eserlerini bir araya getiren bir etkinlik olmadığını belirten organizasyon yetkilileri, serginin imgelerin, hafızaların ve farklı temsil biçimlerinin karşılaşmasına olanak sağlayan özel bir platform niteliği taşıdığını vurguladı.

Sanatseverleri karşılaşmanın dönüştürücü gücü üzerine düşünmeye davet eden sergi, 26 Haziran'a kadar SBB Yalı Sergi Salonu'nda ziyaret edilebilecek. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat 'Buluşmalar/Encounters' sergisi Samsun'da kapılarını açtı - Son Dakika

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