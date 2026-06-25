Samsun\'da Deltadan Yansımalar Sergisi

Samsun'da Kültür Yolu Festivali kapsamında açılan "Deltadan Yansımalar Sergisi", Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nin doğal zenginliklerini cam, seramik ve el sanatları eserleriyle ziyaretçilerin beğenisine sundu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bu yıl üçüncü kez düzenlenen Kültür Yolu Festivali etkinlikleri kapsamında, Samsun Olgunlaşma Enstitüsü'nün kursiyer ve eğitmenleri tarafından hazırlanan "Deltadan Yansımalar Sergisi" açıldı. Enstitünün Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen sergide, Kızılırmak Deltası'nın flora ve faunasından ilham alınarak üretilen eserler yer aldı.

Samsun Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Arzu Yıldırım, bu yıl tema olarak Kızılırmak Deltası'nı seçtiklerini belirterek, deltanın sahip olduğu doğal güzelliklere dikkat çekmeyi amaçladıklarını söyledi. Deltadaki kuşlar, yılkı atları, subasar ormanları ve farklı canlı türlerinden esinlenerek cam, seramik ve el sanatları atölyelerinde çok sayıda eser ortaya koyduklarını ifade eden Yıldırım, "Doğal yaşamı insanlarla buluşturup görünür kılmak istedik. Kadınların kullanımına uygun fular ve çantaların yanı sıra çeşitli hediyelik ürünler de hazırladık. Sergimizden oldukça olumlu geri dönüşler alıyoruz" dedi.

Samsun Kültür ve Turizm İl Müdürü Süleyman Demirtaş ise Kültür Yolu Festivali'nin kent turizmi açısından önemli fırsatlar sunduğunu vurguladı. Samsun'un 350'den fazla kuş türüne ev sahipliği yapan önemli bir deltaya sahip olduğunu hatırlatan Demirtaş, sergide yer alan eserlerin kente gelen ziyaretçiler için anlamlı birer hatıra niteliği taşıdığını belirtti.

Bir hafta boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak sergide yer alan eserler, vatandaşlardan da yoğun ilgi ve beğeni gördü. - SAMSUN