Samsun'da Deltadan Yansımalar Sergisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Samsun'da Deltadan Yansımalar Sergisi

Samsun\'da Deltadan Yansımalar Sergisi
25.06.2026 15:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kültür Yolu Festivali'nde Kızılırmak Deltası'ndan ilhamla hazırlanan eserler sergilendi.

Samsun'da Kültür Yolu Festivali kapsamında açılan "Deltadan Yansımalar Sergisi", Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nin doğal zenginliklerini cam, seramik ve el sanatları eserleriyle ziyaretçilerin beğenisine sundu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bu yıl üçüncü kez düzenlenen Kültür Yolu Festivali etkinlikleri kapsamında, Samsun Olgunlaşma Enstitüsü'nün kursiyer ve eğitmenleri tarafından hazırlanan "Deltadan Yansımalar Sergisi" açıldı. Enstitünün Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen sergide, Kızılırmak Deltası'nın flora ve faunasından ilham alınarak üretilen eserler yer aldı.

Samsun Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Arzu Yıldırım, bu yıl tema olarak Kızılırmak Deltası'nı seçtiklerini belirterek, deltanın sahip olduğu doğal güzelliklere dikkat çekmeyi amaçladıklarını söyledi. Deltadaki kuşlar, yılkı atları, subasar ormanları ve farklı canlı türlerinden esinlenerek cam, seramik ve el sanatları atölyelerinde çok sayıda eser ortaya koyduklarını ifade eden Yıldırım, "Doğal yaşamı insanlarla buluşturup görünür kılmak istedik. Kadınların kullanımına uygun fular ve çantaların yanı sıra çeşitli hediyelik ürünler de hazırladık. Sergimizden oldukça olumlu geri dönüşler alıyoruz" dedi.

Samsun Kültür ve Turizm İl Müdürü Süleyman Demirtaş ise Kültür Yolu Festivali'nin kent turizmi açısından önemli fırsatlar sunduğunu vurguladı. Samsun'un 350'den fazla kuş türüne ev sahipliği yapan önemli bir deltaya sahip olduğunu hatırlatan Demirtaş, sergide yer alan eserlerin kente gelen ziyaretçiler için anlamlı birer hatıra niteliği taşıdığını belirtti.

Bir hafta boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak sergide yer alan eserler, vatandaşlardan da yoğun ilgi ve beğeni gördü. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Bafra Ovası, Etkinlik, Samsun, Kültür, Turizm, Sanat, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Samsun'da Deltadan Yansımalar Sergisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
NATO Genel Sekreteri Rutte: ABD’nin İran’a yönelik operasyonları sırasında İtalya’daki üslerden 500 ABD uçağı kalktı NATO Genel Sekreteri Rutte: ABD'nin İran'a yönelik operasyonları sırasında İtalya'daki üslerden 500 ABD uçağı kalktı
Kartal’da kiracısıyla kavga eden ev sahibinin bıçaklandığı anlar ortaya çıktı Kartal'da kiracısıyla kavga eden ev sahibinin bıçaklandığı anlar ortaya çıktı
TBMM’den Bakanlığa yürüyerek geçen İçişleri Bakanı Çiftçi kırmızı ışıkta bekledi TBMM’den Bakanlığa yürüyerek geçen İçişleri Bakanı Çiftçi kırmızı ışıkta bekledi
İddia: Trump’ın Ankara ziyareti öncesi ABD Türkiye’ye jet motoru satacak İddia: Trump'ın Ankara ziyareti öncesi ABD Türkiye'ye jet motoru satacak
Van’ın Edremit ilçesinde kuduz alarmı: 7 mahalle karantinaya alındı Van'ın Edremit ilçesinde kuduz alarmı: 7 mahalle karantinaya alındı
Fenerbahçe’de Kante depremi Kabul etmezse yollar ayrılacak Fenerbahçe'de Kante depremi! Kabul etmezse yollar ayrılacak

16:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan fenomen gibi takılan belediye başkanlarına uyarı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fenomen gibi takılan belediye başkanlarına uyarı
15:39
Rozetlerini Erdoğan taktı: Üç belediye başkanı daha AK Parti’ye katıldı
Rozetlerini Erdoğan taktı: Üç belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı
15:16
Cenazeye damga vuran görüntü: Kılıçdaroğlu, İnce, Başarır ve Özel aynı karede
Cenazeye damga vuran görüntü: Kılıçdaroğlu, İnce, Başarır ve Özel aynı karede
14:15
Mezuniyet töreninde kriz çıkartan pankart Zorla ellerinden aldılar
Mezuniyet töreninde kriz çıkartan pankart! Zorla ellerinden aldılar
14:13
İletişim Başkanlığı: Macron’un sabah yürüyüşü için parkların kapatılacağı iddiası doğru değil
İletişim Başkanlığı: Macron'un sabah yürüyüşü için parkların kapatılacağı iddiası doğru değil
13:21
Venezuela’daki çifte depremde can kaybı 164’e yükseldi
Venezuela'daki çifte depremde can kaybı 164'e yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2026 16:14:39. #7.13#
SON DAKİKA: Samsun'da Deltadan Yansımalar Sergisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.