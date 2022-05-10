Samsun'da engellilerin ürettiği el emeği ürünler açılan sergide vatandaşlarla buluştu - Son Dakika
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Samsun'da engellilerin ürettiği el emeği ürünler açılan sergide vatandaşlarla buluştu

10.05.2022 17:18

Samsun'da engellilerin ürettiği el emeği ürünler açılan sergide vatandaşlarla buluştuSAMSUN Samsun'da engellilerin ürettiği el emeği ürünler protokolün katılımıyla açılan sergide vatandaşlarla buluştu.

Samsun'da engellilerin ürettiği el emeği ürünler açılan sergide vatandaşlarla buluştu

SAMSUN Samsun'da engellilerin ürettiği el emeği ürünler protokolün katılımıyla açılan sergide vatandaşlarla buluştu.

Engelliler Haftası kapsamında Panorama Müzesi önündeki alanda engelliler tarafından üretilen ürünlerin yer aldığı sergi bugün itibarıyla açıldı. Birçok el emeği göz nuru ürünün bulunduğu sergide vatandaşlar alışveriş yapıp engellilere destek olmak imkanı da buluyorlar.

Açılışın ardından açıklamalarda bulunan Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, "Engelliler Haftası programlarımız dolu dolu geçiyor. Engellilerimiz için farkındalık uyandırmak adına az da olsa bir faydamız olursa tüm mutluluğumuz bu olacak. Bu manada tüm engelli derneklerimizi kutluyoruz. Özellikle engelli anneler ve aileler fedakar bir şekilde evlatlarına akıyorlar. Her zaman devlet olarak engellilerin yanındayız. Onların en ufak bir sorunuyla dahi olmak için buradayız. 1 hafta boyunca da faaliyetler bütününü ilimizde görmüş olacağız" dedi.

Engellilere hizmet ve destek noktasında Türkiye'nin çok öne sıralarda yer aldığını ifade eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise "Nüfusun yüzde 12'si oranında bir engelli nüfusumuz var. Samsun'da kamu-özel sektör farkındalığı arttırmak, geliştirmek ve her alandaki engelli vatandaşımızı hayatına dokunmak ve hayatını kolaylaştırmak adına düzenlenen etkinlikler çok önemli. Tüm paydaşlarla birlikte çok güzel bir fuar alanı gibi bir yer oluşturduk. Farkındalığa, emeklerimize, katkılarımıza, çalışmalarımıza destek sağlayacağını düşünüyoruz. Türkiye'de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde engellilere hizmet ve destek noktasında dünyada çok önemli bir noktaya geldik. Dünyanın birçok gelişmiş ülkesinden daha iyi durumdayız. Bunu daha da iyi götürmek hepimizin görevi" diye konuştu.

Sergi 2 gün boyunca açık kalacak.

Samsun'da engellilerin ürettiği el emeği ürünler açılan sergide vatandaşlarla buluştu
Samsun'da engellilerin ürettiği el emeği ürünler açılan sergide vatandaşlarla buluştu
Samsun'da engellilerin ürettiği el emeği ürünler açılan sergide vatandaşlarla buluştu
Samsun'da engellilerin ürettiği el emeği ürünler açılan sergide vatandaşlarla buluştu

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Engelliler Haftası, alışveriş, Engelli, Samsun, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Samsun'da engellilerin ürettiği el emeği ürünler açılan sergide vatandaşlarla buluştu - Son Dakika


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