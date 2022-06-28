Eğitim öğretim yılı boyunca ders vermek üzere yurdun çeşitli yerlerinden gelen Sadrettin Özçimi, Ahmet Bursalı, Fatih Özkafa, Fatih Yeşil, Bünyamin Kınacı, Muammer Çelik, Yasin Urhan ve Merve Erdoğan gibi alanlarında isim yapmış öğreticilere plaketleri, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş tarafından verildi.

Kaynak: AA

İlkadım, Samsun, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika › Kültür Sanat › Samsun'da 'Vefa Klasik Sanatlar Sergisi'nde 120 eser sergilendi - Son Dakika

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