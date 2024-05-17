Samsun Devlet Klasik Türk Müziği Korosu 19 Mayıs\'ta özel konser verdi

Samsun Devlet Klasik Türk Müziği Korosu (SDKTMK), 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla özel konser verdi.
Şef Özge Altıntaş Özcan yönetiminde verilen ve tek bölümden oluşan konser, Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Salonu'nda gerçekleşti.
Konserde Samsun Devlet Klasik Türk Müziği Korosu çeşitli türküler seslendirdi.
Vatandaşların ücretsiz katılabildiği konser, izleyenlerin beğenisini kazandı.
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