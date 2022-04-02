Samsun Devlet Opera ve Balesi "Gala Bale-İçimizden" temsilini sundu - Son Dakika
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Samsun Devlet Opera ve Balesi "Gala Bale-İçimizden" temsilini sundu

02.04.2022 21:37
Samsun Devlet Opera ve Balesi "Gala Bale-İçimizden" temsilini sundu

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Gala Bale-İçimizden" temsiliyle sanatseverlerin karşısına çıktı.

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Gala Bale-İçimizden" temsiliyle sanatseverlerin karşısına çıktı.

SAMDOB Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Salonu'nda, David Khozashvili tarafından sahneye konulan dans repertuvarlarının en seçkin eserlerinin bölümlerinden oluşan temsil, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Temsil, Korsan", "Uyuyan Güzel", "1001 Gece Masalları", "Şehrazat", "Coppelia" gibi dünyaca ünlü ve beğenilen bale eserlerinin seçme bölümleri ile Türk koreografların dünya müziğinden yola çıkarak hayata geçirdikleri çağdaş eserlerden oluşuyor.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğüne bağlı farklı şehirlerdeki opera bale müdürlüklerinden sanatçı ve koreografların katılımı, yeni eserlerin dünyada ve Samsun'da ilk kez perde açması dolayısıyla çok özel bir temsil olan "Gala Bale-İçimizden" temsilinin ışık tasarımını Murat Yılmaz yaptı.

Ilgaz Arslan'ın başöğretmen, Orkun Baydoğan'ın repetitör olarak yer aldığı eserin kondüviti Çağatay Taylak oldu.

Temsil, sanatseverlerce beğeniyle takip edildi.

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Samsun Devlet Opera ve Balesi 'Gala Bale-İçimizden' temsilini sunacak Samsun Devlet Opera ve Balesi 'Gala Bale-İçimizden' temsilini sunacak

Şehrazat, Samsun, Opera, Bale, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Samsun Devlet Opera ve Balesi 'Gala Bale-İçimizden' temsilini sundu - Son Dakika


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