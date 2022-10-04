Samsun Devlet Opera ve Balesi perdeyi "Figaro'nun Düğünü" operasıyla açacak - Son Dakika
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Samsun Devlet Opera ve Balesi perdeyi "Figaro'nun Düğünü" operasıyla açacak

04.10.2022 15:56

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Figaro'nun Düğünü" operasıyla sezonun ilk prömiyerini yapacak.

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Figaro'nun Düğünü" operasıyla sezonun ilk prömiyerini yapacak.

Yeni sanat sezonunun hazırlıklarını sürdüren SAMDOB, sezonun ilk opera prömiyeriyle seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

Samsun Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde 22 Ekim Cumartesi günü izleyiciyle buluşturulacak Mozart'ın en çok sahnelenen operası "Figaro'nun Düğünü" için hazırlıklar devam ediyor.

SAMDOB koro, orkestra ve bale sanatçılarının yer aldığı 4 perdelik "Figaro'nun Düğünü" operasının orkestra şefliğini ise Dağhan Doğu ve Kıvanç Tepe üstleniyor.

Samsun'da ilk kez sahnelenecek operanın rejisörü Yiğit Günsoy, AA muhabirine, "Figaro'nun Düğünü" operasını 2,5 yıl önce sahneleyeceklerini ancak Kovid-19 salgını nedeniyle gösteriyi iki kez ertelediklerini söyledi.

"Figaro'nun Düğünü" operasında çok geniş bir kadro ile sanatseverlerin karşısına çıkmaya hazırlandıklarını vurgulayan Günsoy, haftanın 6 günü, günde 6 saat çalışma yaptıklarını anlattı.

Günsoy, eserin prömiyerden sonra bu sanat sezonunda 8 kez sahneleneceğini kaydetti.???????

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Kaynak: AA

Aydın Gün, Samsun, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Samsun Devlet Opera ve Balesi perdeyi 'Figaro'nun Düğünü' operasıyla açacak - Son Dakika

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