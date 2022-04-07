Samsun Devlet Opera ve Balesi "Saraydan Kız Kaçırma" operasını sahneleyecek - Son Dakika
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Samsun Devlet Opera ve Balesi "Saraydan Kız Kaçırma" operasını sahneleyecek

07.04.2022 15:28
Samsun Devlet Opera ve Balesi "Saraydan Kız Kaçırma" operasını sahneleyecek

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Saraydan Kız Kaçırma" operasını beğeniye sunacak.

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Saraydan Kız Kaçırma" operasını beğeniye sunacak.

SAMDOB'dan yapılan açıklamaya göre, Türk-Osmanlı kültürünün etkisiyle oluşan ve 16. yüzyıldan itibaren Avrupa'yı etkisi altına alan "Turquerie" akımının en güzel müzikal örneklerden olan eser, Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Salonu'nda sahneye konulacak.

Ünlü besteci Mozart'a ait operada, Belmonte adlı İspanyol soylusunun, uşağı Pedrillo ile Selim Paşa'nın Akdeniz kıyılarındaki yazlık köşkünde tutsak olarak bulunan sevgilisi Konstanze ve onun hizmetçisi Blonde'yi, Paşa'nın harem bekçisi Osmin'in elinden kurtarmaya çalışması anlatılıyor.

Orkestra şefliğini Benoit Fromanger'in üstlendiği operanın sahne kurgusu Tuncay Kurtoğlu ve Cenk Bıyık imzasını taşıyor.

Koro şefliğini Raushan Baigulakova'nın yaptığı eserin ışık tasarımı Oğuz Murat Yılmaz'a ait. SAMDOB orkestrası ve korosunun yer aldığı eserin başkemancısı ise Didem Tepe.

Opera, 11 ve 18 Nisan Pazartesi günleri saat 20.00'de seyirciyle buluşacak.

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Osmanlı, Samsun, Opera, Türk, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Samsun Devlet Opera ve Balesi 'Saraydan Kız Kaçırma' operasını sahneleyecek - Son Dakika


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