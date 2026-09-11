Samsun Devlet Opera ve Balesi yeni sezona gala konseriyle başlıyor - Son Dakika
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Samsun Devlet Opera ve Balesi yeni sezona gala konseriyle başlıyor

Samsun Devlet Opera ve Balesi yeni sezona gala konseriyle başlıyor
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Samsun Devlet Opera ve Balesi, 2026-2027 sanat sezonunu 12 Eylül'de Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenleyeceği gala konseriyle açacak. Kurum, geçen sezon 186 temsille 51 bin 571 seyirciye ulaşmıştı.

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), 2026-2027 sanat sezonunda yeni prömiyerler, turneler, festival çalışmaları, konserler, çocuklara yönelik eserler ve eğitim programlarıyla daha fazla sanatsevere ulaşmak istiyor.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren SAMDOB, 12 Eylül Cumartesi saat 20.00'de Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde gala konserini sanatseverlerle buluşturacak.

Orkestra şefliğini Patrick David Murray'in üstleneceği gala konserinde, soprano Sezgi Elhüseyni, soprano Eda Bingöl Gürkan, mezzosoprano Didem Çelik, tenor Ali Murat Erengül, tenor Özer Öndeş ve bariton Iakov Shvetcov solist olarak sahne alacak.

SAMDOB orkestrasının yer alacağı konserde başkemancı Didem Tepe görev yapacak, ışık tasarımını Erdem Kuzaytepe, video projeksiyonunu ise Murat Turgut üstlenecek.

"Repertuvarımızı iki önemli prömiyerle genişleteceğiz"

Yeni sezona dair AA muhabirine açıklamada bulunan Samsun Devlet Opera ve Balesi Müdürü ve Sanat Yönetmeni Onur Türkeş, 2026-2027 sanat sezonu kapsamında düzenlenecek gala konserinde sanatseverlere keyifli bir konser repertuvarı sunmak istediklerini söyledi.

Geçen sezonun kendileri için yoğun ve verimli geçtiğini vurgulayan Türkeş, "2025-2026 sanat sezonunda toplam 186 temsil gerçekleştirdik. Bunların 146'sını Samsun'daki yerleşik sahnemizde, 40'ını ise turnelerde gerçekleştirdik. Toplam 51 bin 571 seyirciye ulaştık. Bu rakamlar Samsun'da ve turne yaptığımız şehirlerde opera ve baleye olan ilginin devam ettiğini gösteriyor." dedi.

Sahnelenecek eserler hakkında bilgi veren Türkeş, şöyle devam etti:

"Yeni sezonda da hem Samsun'daki sanatseverlere nitelikli yapımlar sunmayı hem de opera ve bale sanatını daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyoruz. Repertuarımızı sezonumuzun ilk yarısında iki önemli prömiyerle genişleteceğiz. Bunlardan ilki ekimde sahneleyeceğimiz Ludwig Minkus'un Don Kişot balesi. Bir diğer önemli eserimiz ise Puccini'nin La Boheme operası. La Boheme'in prömiyerini kasım ayında gerçekleştireceğiz. La Boheme, dünya opera repertuvarının en önemli eserlerinden biri."

Anadolu'nun farklı yörelerinde yaşayan vatandaşları da opera ve bale sanatıyla buluşturmayı önemsediklerini vurgulayan Türkeş, Anadolu Opera ve Bale Festivali'nin bu açıdan ayrı bir öneme sahip olduğunu dile getirdi.

Türkeş, yeni eserler, turneler, festival çalışmaları, konserler, çocuklara yönelik eserler ve eğitim programlarıyla sanatseverlerle buluşmaya devam edeceklerini belirterek, "Yeni sezonun güçlü ve verimli bir sezon olacağına inanıyorum. Bütün sanatseverleri Samsun Devlet Opera ve Balesi'nin yeni sezonuna bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Gala konserinde opera repertuvarından seçkiler seslendirilecek

Gala konserinin orkestra şefi Patrick David Murray ise yeni sezonda sanatseverlerle buluşmayı sabırsızlıkla beklediklerini söyledi.

Konserde opera tarihinin genel bir panoramasını sunmayı amaçladıklarını belirten Murray, solistler ve orkestrayla birlikte büyük opera repertuvarından, özellikle de İtalyan opera repertuvarından seçilmiş eserleri seslendireceklerini anlatarak, sanatseverleri gala konserine davet etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Samsun Devlet Opera ve Balesi yeni sezona gala konseriyle başlıyor - Son Dakika

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