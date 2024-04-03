Samsun'un Ladik ilçesinde eski bir maden ocağında 14 yıl önce tesadüfen bulunan mamut fosilleri, yeni açılan Samsun Müzesi'nde sergilenmeye başlandı.
Samsun'da 13 Mart'ta Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından hizmete açılan ve mimarisinde Karadeniz'in dalgalarından esinlenilen, 15 bin metrekare alana sahip Samsun Müzesi'nde Hitit, Pers, Roma, Doğu Roma, Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait eserler bulunuyor.
Amisos Antik Kenti buluntuları ve Amisos Mozaiği, bronz atlet heykeli, Helenistik döneme ait takılar ve eserlerin de yer aldığı müzede, 14 yıl önce Ladik ilçesinde eski bir maden ocağında tesadüfen bulunan mamut (filgillerden bir tür hayvan) fosilleri de sergilenmeye başlandı.
"Aynı yerde çıkan diğer fosiller ise yaban atı"
Samsun Müzesi'nde görevli arkeolog Uğur Akyüz, AA muhabirine, Karadeniz Bölgesi'nde mamut fosillerine ilk kez Samsun'da rastlanıldığını söyledi.
Fosillerin yanında mamut ile yaban atının dişlerinin de olduğunu aktaran Akyüz, "Mamuta ait azı dişi ve üst çene Ladik ilçesinde eski bir kömür işletmesinde bulunuyor. Aynı yerde çıkan diğer fosiller ise yaban atı. Paleontologlar inceledi ve fosillerin 1 ila 2 milyon yıllık olduğu belirlendi. Yeni müze binamızda ilk kez bu fosilleri sergilemeye başladık. Fosiller bize 1 veya 2 milyon yıl önce denizlerin artık çekilmeye başladığını, karaların oluştuğunu ve kara hayatının başladığını gösteriyor." bilgisini verdi.
Karadeniz Bölgesi'nde başka bir yerde mamut fosili henüz bulunmadığını dile getiren Akyüz, "Bulunmayacak anlamına gelmez ama şu an sadece Samsun Müzesi'nde mamut fosili bulunmaktadır. 10 yıl önce bize teslim edildi ancak Samsun Müzesi tadilat nedeniyle kapalı olduğu için yeni müzenin açılması beklendi. İlk kez teşhir edildi ve sergiye açıldı." ifadesini kullandı.
Müzeyi ziyaret eden öğrenciler ise fosilleri ilgiyle inceledi.
Son Dakika › Kültür Sanat › Samsun Müzesi'nde Bulunan Mamut Fosilleri Sergilenmeye Başlandı - Son Dakika
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