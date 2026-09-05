Samsunlu hemşire Özlem Özyün, uluslararası tıp fotoğrafçıları kulübüne kabul edildi

Samsun Şehir Hastanesi'nde hemşire olarak görev yapan ve aynı zamanda fotoğraf sanatçısı olan Özlem Özyün, ulusal ve uluslararası alanda elde ettiği başarıların ardından Uluslararası Tıp Fotoğrafçıları Kulübü'ne (International Medical Photographers Club-IMPC) üye oldu.

Fotoğraf sanatına 2006 yılında başlayan Özlem Özyün, bugüne kadar ulusal ve uluslararası çok sayıda yarışma ve etkinlikte çalışmalarıyla yer aldı. Eserleriyle çeşitli ödüllere layık görülen Özyün, Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu (FIAP) bünyesinde faaliyet gösteren IMPC ailesine katılarak çalışmalarını uluslararası platforma taşıdı. Atakum Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği (ATAFOD) Yönetim Kurulu Üyesi de olan Özyün, aralarında FIAP Altın Madalyası'nın da bulunduğu çok sayıda ödülle taçlandırdığı fotoğraf çalışmalarını, tıp ve sağlık temalı uluslararası projeler kapsamında sürdürecek. IMPC üyeliğiyle birlikte uluslararası sergi, atölye ve çeşitli fotoğraf projelerinde yer alması beklenen Özyün, sağlık çalışanlarının dünyası ile fotoğraf sanatını bir araya getiren çalışmalarıyla Türkiye'yi uluslararası platformlarda temsil edecek.

Özlem Özyün, fotoğrafın kendisi için yalnızca bir görüntüyü kaydetmekten ibaret olmadığını belirterek, "Fotoğraf benim için yalnızca bir görüntüyü kaydetmek değil; insana, yaşama ve yaşananlara tanıklık etmek. Yıllardır severek sürdürdüğüm fotoğraf yolculuğumda, sağlık çalışanlarının oluşturduğu uluslararası ve prestijli bir fotoğraf kulübünün parçası olmak benim için büyük bir mutluluk. Fotoğraflarımla ülkemi uluslararası bir platformda temsil edecek olmak ise bu üyeliği benim için çok daha anlamlı kılıyor" dedi.

Özyün, IMPC çatısı altında düzenlenecek uluslararası etkinliklerde çalışmalarını sergilemeye devam edeceğini sözlerine ekledi.