Samsunlu hemşire Özlem Özyün, uluslararası tıp fotoğrafçıları kulübüne kabul edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Samsunlu hemşire Özlem Özyün, uluslararası tıp fotoğrafçıları kulübüne kabul edildi

Samsunlu hemşire Özlem Özyün, uluslararası tıp fotoğrafçıları kulübüne kabul edildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun Şehir Hastanesi'nde hemşirelik yapan fotoğraf sanatçısı Özlem Özyün, Uluslararası Tıp Fotoğrafçıları Kulübü (IMPC) üyeliğine kabul edildi. Özyün, tıp ve sağlık temalı projelerle Türkiye'yi uluslararası platformlarda temsil edecek.

Samsun Şehir Hastanesi'nde hemşire olarak görev yapan ve aynı zamanda fotoğraf sanatçısı olan Özlem Özyün, ulusal ve uluslararası alanda elde ettiği başarıların ardından Uluslararası Tıp Fotoğrafçıları Kulübü'ne (International Medical Photographers Club-IMPC) üye oldu.

Fotoğraf sanatına 2006 yılında başlayan Özlem Özyün, bugüne kadar ulusal ve uluslararası çok sayıda yarışma ve etkinlikte çalışmalarıyla yer aldı. Eserleriyle çeşitli ödüllere layık görülen Özyün, Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu (FIAP) bünyesinde faaliyet gösteren IMPC ailesine katılarak çalışmalarını uluslararası platforma taşıdı. Atakum Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği (ATAFOD) Yönetim Kurulu Üyesi de olan Özyün, aralarında FIAP Altın Madalyası'nın da bulunduğu çok sayıda ödülle taçlandırdığı fotoğraf çalışmalarını, tıp ve sağlık temalı uluslararası projeler kapsamında sürdürecek. IMPC üyeliğiyle birlikte uluslararası sergi, atölye ve çeşitli fotoğraf projelerinde yer alması beklenen Özyün, sağlık çalışanlarının dünyası ile fotoğraf sanatını bir araya getiren çalışmalarıyla Türkiye'yi uluslararası platformlarda temsil edecek.

Özlem Özyün, fotoğrafın kendisi için yalnızca bir görüntüyü kaydetmekten ibaret olmadığını belirterek, "Fotoğraf benim için yalnızca bir görüntüyü kaydetmek değil; insana, yaşama ve yaşananlara tanıklık etmek. Yıllardır severek sürdürdüğüm fotoğraf yolculuğumda, sağlık çalışanlarının oluşturduğu uluslararası ve prestijli bir fotoğraf kulübünün parçası olmak benim için büyük bir mutluluk. Fotoğraflarımla ülkemi uluslararası bir platformda temsil edecek olmak ise bu üyeliği benim için çok daha anlamlı kılıyor" dedi.

Özyün, IMPC çatısı altında düzenlenecek uluslararası etkinliklerde çalışmalarını sergilemeye devam edeceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA

Şehir Hastanesi, Uluslararası, Kültür Sanat, Türkiye, Samsun, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Samsunlu hemşire Özlem Özyün, uluslararası tıp fotoğrafçıları kulübüne kabul edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Memur ve emeklinin beklediği haber: Masada 4 farklı senaryo var Memur ve emeklinin beklediği haber: Masada 4 farklı senaryo var
Yüreğir belediyesi için mahkeme kararını verdi CHP’den hamle gecikmedi Yüreğir belediyesi için mahkeme kararını verdi! CHP'den hamle gecikmedi
10 yıl sonra yakalanmıştı Suikast timindeki ismin yardım ağı deşifre 10 yıl sonra yakalanmıştı! Suikast timindeki ismin yardım ağı deşifre
Nepal’de korkunç bilanço Felaketin boyutu her saat artıyor Nepal'de korkunç bilanço! Felaketin boyutu her saat artıyor
Trump 47 yıl sonra bir ilke imza attı İsrail destekçileri küplere bindi Trump 47 yıl sonra bir ilke imza attı! İsrail destekçileri küplere bindi
Prens George’a telefon yasağı Kraliyet unvanı bile bu kuralı değiştiremedi Prens George’a telefon yasağı! Kraliyet unvanı bile bu kuralı değiştiremedi

13:49
Fenerbahçe’den Beşiktaş derbisine saatler kala Asensio kararı
Fenerbahçe'den Beşiktaş derbisine saatler kala Asensio kararı
13:08
Bahçeli’den dikkat çeken Amedspor sözleri: Tehlikeli boyutlar kazanabilir
Bahçeli'den dikkat çeken Amedspor sözleri: Tehlikeli boyutlar kazanabilir
12:20
Sibel Can ve Emir Sarıgül evleniyor
Sibel Can ve Emir Sarıgül evleniyor
12:18
Köprüler ve otoyollar satılıyor mu Bakanlıktan net açıklama geldi
Köprüler ve otoyollar satılıyor mu? Bakanlıktan net açıklama geldi
12:01
Galatasaray’dan sakatlanan Osimhen ve Lemina için açıklama var
Galatasaray'dan sakatlanan Osimhen ve Lemina için açıklama var
11:54
Metrobüste ortalık karıştı: Siz Kemalistler ne yaptınız bu ülkeye
Metrobüste ortalık karıştı: Siz Kemalistler ne yaptınız bu ülkeye?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2026 13:53:55. #7.12#
SON DAKİKA: Samsunlu hemşire Özlem Özyün, uluslararası tıp fotoğrafçıları kulübüne kabul edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement