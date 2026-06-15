Sanal Gerçeklik ile Tarihi Alanları Keşfetme

Nevşehir'deki kayadan oyma tarihi yamaç yerleşiminde dar tünellerden geçemeyen bedensel engelliler, belediye tarafından başlatılan uygulama sayesinde alanı sanal gerçeklik gözlüğüyle keşfediyor.

Nevşehir Belediyesinin Kayaşehir VR Dijital Deneyim Müzesi, dar tünelleri, yüksek geçişleri ve fiziksel koşulları nedeniyle tarihi alanı gezemeyen ziyaretçilere farklı bir deneyim sunuyor.

Asırlar önce Nevşehir Kalesi'nin bulunduğu tepe içine insanların kayaları oyarak oluşturduğu yaşam alanları, savunma ve kaçış tünelleri, odalar, ahırlar ve çeşitli bölümlerden oluşan tarihi yerleşkeye gelen özel bireyler, kendilerine verilen sanal gerçeklik gözlüğüyle tarihi dokuya tanıklık ediyor.

Kayaşehir VR Dijital Deneyim Müzesi Sorumlusu Onur Kılıç, AA muhabirine, uygulamanın özellikle bedensel engelli bireyler ile kapalı alan ve yükseklik korkusu yaşayanlar için geliştirildiğini söyledi.

Kılıç, belediyenin hayata geçirdiği uygulamanın, tarihi mirasın herkes için erişilebilir hale getirilmesine yönelik örnek bir proje niteliğinde olduğunu ifade etti.

"Burası Türkiye'nin en büyük yamaç yerleşkesi"

Tarihi yapının iç ve dış alanlarının dijital ortama aktarıldığını belirten Kılıç, şöyle konuştu:

"Özel bireylere ve dileyen vatandaşlarımıza 360 derece gerçeklik sunan gözlüklerimizle anı yaşama fırsatı sunuyoruz. Burada herhangi bir yoğunluk veya sıkışıklık olmaması için internet üzerinden randevulu sistemle çalışıyoruz. Kayaşehir girişinden itibaren hem sesli hem de 360 derece görselle anlatımımız mevcut. At ahırlarından vaftizhaneye kadar bütün alanları görmelerini sağlıyoruz. Burası Türkiye'nin en büyük yamaç yerleşkesi. Engelli vatandaşların gezmesini sağladığımız bu proje bizi diğer yeraltı şehirlerinden ayıran özelliklerimizden biridir. Alanı sanki yürüyerek dolaşıyorlar hissiyatıyla gezebiliyorlar. Vatandaşlarımız tamamen anı yaşasın ve buranın mistik havasını solusun diye düşündük. Belli bir süre sınırlaması yok. Her bir odanın her bir köşesini gezene kadar sürüyor."

Engelli bireyler uygulamadan memnun

Alanı gezen engelli bireylerden Muharrem Sevinç, tarihi alanların kendileri için erişilebilir hale getirilmesinin mutluluk verici olduğunu söyledi.

Burasının engelliler için zor gezilebilecek bir yer olduğunu dile getiren Sevinç, "Çok güzel bir uygulama yapılmış. Üç boyutlu olarak gezilecek her yere ulaşma imkanı elde ettik. İstediğimiz yere odaklanıp görebiliyoruz. Randevu alıp geldiğimizde böyle güzel yerlerde anı yaşamanın sevincini hissettik. Belediye yetkililerine bizleri düşündükleri için teşekkür ederiz." diye konuştu.

Mehmet Palancı da süre sınırı bulunmayan dijital deneyim ile Kayaşehir'in mistik atmosferini yakından deneyimlediğini belirterek, "Nefes darlığından dolayı dar alanlara giremiyorum. Yürümekte zorluk yaşıyorum. Gözlük sayesinde kalenin etrafını görmüş oldum." ifadelerini kullandı.

Engelli öğrencisini tekerlekli sandalye ile tarihi alana getiren Özel İnsanlar Eğitim Merkezi öğretmeni Meliha Kalaylı ise fiziksel sorunu bulunanlara tarihi ve kültürel alanları gezme imkanı sunulmasının kıymetli olduğunu söyledi.

Kalaylı, "Seda, bizim okulumuzun bedensel engelli öğrencilerinden. Burada gezmesi mümkün değildi ama sanal gerçeklik gözlüğü sayesinde alanı gezdi ve çok mutlu oldu." dedi.