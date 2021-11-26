Sanatçı Emre Kaya'dan 'Tebessüm' şarkısı yorumu: Hit olacağını biliyordum - Son Dakika

BESTELERİ ve sesi kadar sahne performansıyla da verdiği her konserde hayranlarının gönlündeki yerini taçlandıran Emre Kaya, son şarkısı 'Tebessüm' ile hayranlarının gönlünü fethetti. Emre Kaya, çeşitli platformlarda en çok dinlenen şarkı listesine giren 'Tebessüm' şarkısına ilişkin, "Daha en başından bu eserin hit olacağını biliyordum. İnandığım bir eserdi" dedi.

Şarkılarıyla müzik listelerinin üst sıralarında olmayı başaran sanatçı Emre Kaya, yeni çıkan slow şarkısı 'Tebessüm' ile dinleyicilerinin gönlünü fethetmeyi başardı. Ünlü sanatçı, günümüz dünyasındaki ayrılıklardan sonra yaşananların tam aksine, "Arada sırada aklına geldiğimde gülümse, ufak bir tebessüm et ne olur" nakaratıyla güzel hatırlanmayı temenni ettiği şarkısıyla kalplere dokundu. 'Bir Emre Kaya klasiği' olarak değerlendirilen bu çıkışını sürdüren başarılı söz yazarı, besteci, müzisyen ve yorumcu Emre Kaya, daha en başından bu eserin hit olacağını bildiğini belirterek, "İnandığım bir eserdi" ifadelerini kullandı.

'GURUR VEREN MUTLULUK'

Dijital mecralarda dinlenme rekorları kırmasının yanı sıra şarkının çıktığı daha ilk ayda art arda verdiği konserlerde bu eseri hayranlarının eksiksiz ve hatasız olarak vokalde seslendirmesi karşısında duygu dolu anlar yaşayan Emre Kaya, "Bir sanatçı için kaleme aldığı sözler ve yaptığı müziğin böylesine hep bir ağızdan okunması kadar gurur veren bir başka mutluluk yoktur" diyerek duygularını dile getirdi.

YENİ SÜRPRİZLER GELİYOR

Besteleri ve seslendirdiği şarkılarla müzik listelerinin üst sıralarında kendisine yer bulan Emre Kaya, hem duygusal hem de dinleyenleri kıpır kıpır eden eserlerini sevenleriyle buluşturmaya devam edeceği sinyallerini de verdi. Emre Kaya'ya yakın çevreler, 'Beste Fabrikatörü' olarak bilinen sanatçının, pandemi sürecinde çok çalıştığını belirterek, hayranlarının yeni sürprizlere hazırlıklı olmalarını önerdi.