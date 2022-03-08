Sancaktepe'de kadınlar gününe özel açılışlar gerçekleşti - Son Dakika

Sancaktepe'de kadınlar gününe özel açılışlar gerçekleşti

İSTANBUL Sancaktepe Belediyesi 8 Mart Kadınlar Gününe özel açılışlar gerçekleştirdi. Sancaktepe Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından kurulan ve 8 Martta açılışı yapılan Tasarım ve Üretim Merkezi, kadınlara destek olarak aile ekonomisine katkı sağlamalarına imkan sunmayı hedefliyor. Açılışa Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü ve Ak Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Rabia İlhan katıldı.

Sancaktepe Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından açılışı gerçekleştirilen Tasarım ve Üretim Merkezi, ilk etapta Giyim Üretim Teknolojileri ve Tekstil alanında eğitim vererek kadınlara iş imkanı sağlayacak. Merkez, öncelikli amacı olarak istihdama yönelik mesleki gelişim sağlamayı ve iş hayatında kadın istihdamının arttırılmasını hedefliyor. Merkeze, bu alanlarda eğitim almış kursiyerlerlerin başvuru yapabileceği ve bu kişiler içerisinden sınav ve mülakatta başarı gösteren kursiyerlerin projede yer alabileceği vurgulandı. Kursiyerlere öğretmen gözetiminde hem ileri düzey eğitim verilecek hem de mevcut bilgi, beceri ve vizyonlarını sektörün beklentilerine göre çalışma yaparak tecrübelerini arttırmaları sağlanacak. Üretim alanlarında tecrübe kazanarak yeni ve özgün fikirler geliştirebilmelerini sağlamak amacı ile kurulan tasarım üretim merkezinde kadın kursiyerlerin ülke ve aile ekonomisine katkı sunması hedeflenmekte.

Girisimci kadınlara tam destek

Açılışı gerçekleştirilen Tasarım üretim merkezinde, kadınlara verilecek eğitimler sonucunda kursiyerler harcadıkları emek karşılığında düzenli gelir elde etme imkanına sahip olacağı vurgulandı. Tasarım merkezinde kursiyerler ürettikleri ürünleri nitelikli ürün haline getirerek çeşitli yerlerde de satış yapma imkanı bulacak. İlerleyen zamanlarda, gelen siparişleri alarak kursiyerlerin maddi kazanç elde etmesi, profesyonel iş hayatına atılmaları ve meslek sahibi olma yolunda tüm iş prosesleri öğretilecek. Ayrıca, mesleki alanlarına göre kursiyerler firmalarda istihdam edilebilecek.

"Hem üretecekler hem ekonomik anlamda evlerine, ailelerine katkıda bulunacaklar"

Açılışta konuşan Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, "Bugün 8 Mart Dünya kadınlar günü. Biz de 8 Mart'ta üreten emekçi kadınlarımıza katkı vermek adına, kadınlarımıza ilçemizde yapmış olduğumuz etkinliklerin bir yenisini ekliyoruz. Açılışını yaptığımız yer stil tasarım ve üretim merkezimiz. Burada hanımefendiler gerçekten kalitesi çok yüksek özel tasarlanmış, hem kişiye özel hem tadarlanmış hem yine çeyiz anlamında kendilerinin tasarladığı ürünleri bir sanat eseri şeklinde ortaya koyacaklar. ve bunları kendilerinin belirlediği değere göre satışını yapacaklar. Hem üretecekler hem ekonomik anlamda evlerine, ailelerine katkıda bulunacaklar. Bu vesileyle tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum. Kadınlarımızla el ele nice güzel günlere." Dedi.

Kadınlar gününe özel bir diğer açılış gerçekleşti

8 Mart Kadınlar Gününe özel temel atma törenine ilişkin konuşan Şeyma Döğücü, "Hanımeli kafede de yine kadınlarımızın kendi yaptıkları yemekleri, kurabiyeleri, pasta türü mamülleri kendileri orada yapacaklar ve bir kafe ortamında yine sunacaklar. Çok güzel bir kafenin temelini atıyoruz. İnşallah önümüzdeki bir kaç ay içinde faaliyete geçirmeyi planlıyoruz." Şeklinde konuştu.