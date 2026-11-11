Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Sa\'ir arasında kardeş şehir protokolü imzalandı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Filistin'in Sa'ir kenti arasında "kardeş şehir" protokolü imzalandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi hizmet binasında düzenlenen imza töreninde konuşan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Aksoy, iki belediye arasında özellikle tarım ve kültürel alanlarda karşılıklı deneyim paylaşımında bulunularak ortak çalışmalar yürütülmesinin hedeflendiğini belirtti.

Filistin halkının Şanlıurfa'nın gönlünde özel bir yere sahip olduğunu ifade eden Aksoy, belediyecilik alanındaki bilgi ve tecrübelerini Filistinlilerle paylaşmaya hazır olduklarını kaydetti.

Sa'ir Belediye Başkanı Saad Idris Shallaldeh ise Şanlıurfa ile kurulan kardeş şehir ilişkisinin iki kent arasındaki dostluk ve dayanışmayı daha da güçlendireceğini aktardı.

Konuşmaların ardından Aksoy ve Shallaldeh, kardeş şehir protokolünü imzaladı.