Şanlıurfa'da Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği konser verdi - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği konser verdi

10.04.2022 22:01
Şanlıurfa'da Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği konser verdi

Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği, Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümünü kapsamında "Urfa Türküleri" konseri verdi.

Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği, Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümünü kapsamında "Urfa Türküleri" konseri verdi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, etkinlikler kapsamında kent merkezindeki Atatürk Bulvarı'nda konser düzenlendi.

Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği tarafından verilen konserde, Urfa Türküleri seslendirildi.

Zaman zaman vatandaşların da eşlik ettiği türküler, dinleyicinin beğenisini kazandı.

Şanlıurfa'da Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği konser verdi
Şanlıurfa'da Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği konser verdi

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Atatürk Bulvarı, Şanlıurfa, Jandarma, Konser, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Şanlıurfa'da Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği konser verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği konser verdi - Son Dakika
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