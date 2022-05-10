ŞANLIURFA - Nesli tehlikede olan yaralı küçük akbaba tedavi edildi - Son Dakika

Siverek'te yaralı halde bulunan nesli tükenme tehlikesi altında bulunan küçük akbaba, tedavi altına alındı.

Kırsal Katırkuyu Mahallesi'nde hayvanlarını yemlemeye giden Bekir Kahraman, uçamayan ve bitkin halde bir akbaba gördü.

Kuşun kanadından yaralandığı fark eden Kahraman, hayvanı besledikten sonra durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğüne bildirdi.

Akbabanın nesli tehlike altında olan küçük akbaba olduğunu belirleyen görevliler, kuşu tedavisini yapmak amacıyla koruma altına aldı.

Bekir Kahraman, AA muhabirine, bölgede ilk defa akbaba gördüğünü söyledi.

Hayvanın kanadından yaralandığını ve bu nedenle uçamadığını belirten Kahraman, "Diğer hayvanların zarar vermemesi için eve götürdüm ve yaptığım araştırmada etle beslendiğini öğrenince biraz et verdim. Daha sonra yetkilileri arayıp durumu bildirdim. Kent merkezine getirip kendilerine teslim ettim. Nesli tehlike altındaymış umarım iyileşir." diye konuştu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlileri, akbabanın tedavisinin ardından doğaya salınacağını belirtti.