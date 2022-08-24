Şanlıurfa'da engellilerden oluşan "sıra gecesi" ekibi kuruldu - Son Dakika
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Şanlıurfa'da engellilerden oluşan "sıra gecesi" ekibi kuruldu

24.08.2022 11:41
Şanlıurfa'da engellilerden oluşan "sıra gecesi" ekibi kuruldu

Şanlıurfa'da zihinsel, bedensel ve görme engelli 25 kişinin katılımıyla kurulan ekip, sıra gecelerinde sahne almak ve konser vermek için çalışmalarını sürdürüyor.

Şanlıurfa'da zihinsel, bedensel ve görme engelli 25 kişinin katılımıyla kurulan ekip, sıra gecelerinde sahne almak ve konser vermek için çalışmalarını sürdürüyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Engelliler Koordinasyon Merkezinde düzenlenen çeşitli kurslara katılan engelliler, bir yandan sosyalleşiyor, bir yandan da meslek öğrenme şansı yakalıyor.

Müzik eğitmeni Sedat Volkan tarafından aralarında zihinsel, bedensel ve görme engellilerin bulunduğu 25 kişilik ekiple Şanlıurfa'nın geleneksel "sıra gecesi" ekibi kuruldu.

Saz, def, zil, darbuka gibi aletleri kullanmayı öğrenen sıra gecesi ekibi, zaman zaman merkezdeki engellilere müzik ziyafeti de sunuyor.

"Müzik engel tanımaz"

Müzik eğitmeni Sedat Volkan, AA muhabirine, merkezde birçok engellinin kurslara katılarak faaliyetlerde bulunduğunu söyledi.

Merkezde engellilerle bir araya gelerek müzik çalışmaları yaptıklarını ve kente özgü sıra gecesi ekibini kurduklarını aktaran Volkan, şöyle konuştu:

"Şanlıurfa yöremize ait sıra gecesi ekibimizi oluşturalım istedik. Yaklaşık 4 ay önce çalışmalarımıza başladık. Sıra gecesi ekibimizi daha da geliştirerek kardeşlerimize Şanlıurfa'nın kültürünü yaşatmak, türkülerimizi söylemek ve hep birlikte halkımıza konserler vermek istiyoruz. Grubumuz 8-25 yaşında zihinsel, bedensel ve görme engelli 25 kardeşimizden oluşuyor. Çalışmalarımızda zorluklar yaşıyoruz ama herkes severek ve zevkle çalışıyor. Hedefimiz repertuvarımızı geliştirerek ekibimizi büyütmek ve konserler vermek. Bu kursta kardeşlerimiz müzikle ilgili çalışmalar yaparken birlikteliği de uyumu da öğreniyorlar, birbirlerine olan sevgi ve saygıyı daha çok arttırıyorlar. Daha önce bir müzik enstrümanı çalmamış, herhangi bir müzik çalışması olmamış kardeşlerimiz burada enstrüman çalmayı, söylemeyi, grupla hareket etmeyi öğrendi. Müzik hiçbir şekilde engel tanımaz. Tüm engelli kardeşlerimizi bekliyoruz."

"Hayallerimi gerçekleştirdim

Görme engelli Ahmet Demir (20) de 2019 yılında tanıştığı merkezi çok sevdiğini söyledi.

Müzik eğitmeni Sedat Volkan sayesinde müzikle tanıştığını anlatan Demir, şöyle devam etti:

"Bu kursa katılmadan önce bir müzik aleti çalmasını bilmiyordum, kursta müzik aletleriyle tanıştık darbuka çalmayı öğrendim. Şimdi engelli kardeşlerimize konser vermeye başladık. Amacımız daha çok büyük konserler vermek. Daha önceleri müzikten uzaktık, buraya gelince her şey çok değişti. Küçüklüğümden beri müzik aletlerine hayrandım. Sedat hocamız sayesinde hayallerimi gerçekleştirdim. Benim gibi görme engelli kardeşlerime buraya gelmelerini ve hayallerinin peşinden koşmaya davet ediyorum."

Ayşe Kutağ da 4 yıldır merkeze geldiğini ve çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Burada kardeşliği, dostluğu ve aile sıcaklığını hissettiğini vurgulayan Kutağ, "Bu kurstan önce herhangi bir enstrüman çalmayı bilmiyordum. Şimdi kursta darbuka ve def gibi aletleri çalabiliyorum. şimdi saz çalmayı öğreniyorum. Buranın bana kattığı çok şey var. İnsan burada huzuru mutluluğu hissediyor. İyi ki buraya gelmişim, çok mutluyum. Sıra gecesi çalışmalarımızı Sedat hocamız nezaretinde yapıyoruz. Bu kursla çok şey öğrendim. Amacımız kendimizi daha iyi tanıtmak ve iyi yerlere gelmektir." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Şanlıurfa, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Şanlıurfa'da engellilerden oluşan 'sıra gecesi' ekibi kuruldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da engellilerden oluşan "sıra gecesi" ekibi kuruldu - Son Dakika
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