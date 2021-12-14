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Şanlıurfa Şehir Tiyatrosu perdelerini açtı - Son Dakika

Şanlıurfa Şehir Tiyatrosu perdelerini açtı

14.12.2021 14:27
Şanlıurfa Şehir Tiyatrosu perdelerini açtı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, "Bir Zamanlar Urfa" adlı tiyatro oyunuyla perdelerini açtı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, "Bir Zamanlar Urfa" adlı tiyatro oyunuyla perdelerini açtı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, salgın nedeniyle kültürel ve sanatsal faaliyetlerine ara veren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı bünyesinde yer alan Şehir Tiyatrosu "Bir Zamanlar Urfa" adlı oyununu sahneledi.

Mehmet Akif İnan Konferans salonunda sahnelenen Mustafa Acar'ın yazdığı, genel sanat yönetmenliğini Hasan Ocakoğlu'nun yaptığı "Bir Zamanlar Urfa" adlı tiyatro oyununu sanatseverlerden yoğun ilgi gördü.

Genel Sanat Yönetmeni Ocakoğlu, uzun bir aranın ardından seyircinin karşısına çıktıkları için mutlu olduklarını belirterek, her hafta farklı oyunlarla turneler düzenleyerek sanatseverlerle buluşacaklarını kaydetti.

Büyükşehir Belediyesi, Şehir Tiyatrosu, Şanlıurfa, Tiyatro, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Şanlıurfa Şehir Tiyatrosu perdelerini açtı - Son Dakika


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