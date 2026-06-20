Şaphane\'de Yılsonu Hayır Çarşısı

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde Ömer Halisdemir Ortaokulu tarafından düzenlenen geleneksel yılsonu hayır çarşısı ve sergi, yoğun ilgi gördü.

Programa katılan Kaymakam Davut Boztaş, öğrenciler tarafından yıl boyunca hazırlanan el emeği çalışmaların yer aldığı sergiyi gezdi. Kaymakam Boztaş, kurulan stantları ziyaret ederek öğrenciler, öğretmenler ve velilerle sohbet etti.

Etkinlikte emeği geçen idareci, öğretmen, öğrenci ve velileri tebrik eden Boztaş, bu tür organizasyonların birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını güçlendirdiğini belirtti. - KÜTAHYA