Saranoy Yaylası Şenliği Coşkuyla Kutlandı

Gümüşhane'de, "Saranoy Yaylası Şenliği" gerçekleştirildi.

Torul ilçesi sınırlarındaki Zigana Dağı'nın eteklerinde düzenlenen şenlikte, yöreye özgü kıyafet giyenler kemençe eşliğinde horon tepti.

Şenlik alanında kurulan oyun parkurunda çocuklar doyasıya eğlendi, mehter takımı ise marş ve şarkılar seslendirdi.

Cebeli Köyü Kültür ve Turizm Dayanışma Derneği Başkanı Haydar Akbulut, şenliğin büyük bir coşkuyla gerçekleştirildiğini söyledi.

Aktivitelerle ilgili bilgi veren Akbulut, yayla sınırındaki köylerde de otçu yürüyüşü yapıldığını söyledi.

Katılımcılardan Orhan Kesler ise çok güzel bir ortam olduğunu ifade ederek, "Ata bindik, çocuklar için parkur var. Güzel bir ortam, eğlenceli. Katılım yüksek. Şehrin sıcak havasından kaçtık." dedi.

Şeyda Atasu da keyifli zaman geçirdiklerini dile getirerek, "İnsanlar sanki birbirleriyle kırk yıldır tanışıyormuş gibi bir atmosfer var. Herkesin buraya gelmesi gerekiyor." diye konuştu.