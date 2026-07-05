Sardes'te 'Carmina Burana' Konseri - Son Dakika
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Sardes'te 'Carmina Burana' Konseri

05.07.2026 00:51
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Sardes Antik Kenti'nde gerçekleşen konser, UNESCO mirası kutlamasıyla sanatseverleri bir araya getirdi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde Carl Orff'un 'Carmina Burana' eseri, tarihte paranın ilk basıldığı Sardes Antik Kenti'nin büyüleyici atmosferinde sanatseverlerden tam not aldı.

UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi'nde yer alan Sardes Antik Kenti ve Bintepeler Lidya Tümülüsleri'nin listeye girişinin birinci yıl dönümü, tarihi atmosferde gerçekleştirilen görkemli bir konserle kutlandı.

Salihli Kaymakamlığı ev sahipliğinde, Norm Holding ana sponsorluğunda düzenlenen Sardes Antik Kenti Konser Günleri kapsamında gerçekleştirilen özel programın finalinde, İzmir Devlet Opera ve Balesi tarafından Alman besteci Carl Orff'un dünya müzik literatürünün en etkileyici eserlerinden biri olarak kabul edilen "Carmina Burana" adlı eseri sahnelendi.

Binlerce yıllık geçmişiyle Lidya Krallığı'na başkentlik yapan Sardes Antik Kenti'nin eşsiz atmosferinde gerçekleştirilen konser, tarih ile sanatı aynı sahnede buluşturdu. UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girişin birinci yılı anısına düzenlenen etkinlikte, yüzlerce sanatsever tarihi mekanda unutulmaz bir gece yaşadı.

Programda konuşan Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan, Sardes'in UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi'ne dahil edilmesinin bölge için büyük bir kazanım olduğunu belirterek, "Tarihi mirasımızı hem korumak hem de tanıtmak gibi bir görevimiz var. Bu tarihi mirası anlatmanın da en iyi yolu kültür ve sanat etkinlikleri ile buluşturmaktır. Kültürün ve sanatın birleştirici gücü var. Onu hep birlikte burada hissedeceğiz ve yaşayacağız. Sardes'in UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi'ne dahil edilmesinde en büyük rol tabii ki Kültür ve Turizm Bakanlığımızın. Bakanlığımıza ve emeği geçen ekiplere teşekkür ediyorum." dedi.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür Vekili Barış Salcan ise Sardes'te bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Sardes Antik Kenti'nin UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınmasının yıldönümünde burada olmak mutluluk verici. Eser seçimini de buna göre yaptık. Carmina Burana, Orta Çağ'da günlük yaşamı anlatan önemli bir eser. Tarihle sanatı buluşturduğumuzda kültürel mirasın daha güçlü yaşatıldığına inanıyoruz. Bu misyonla buradayız." ifadelerini kullandı.

Sardes Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Nicholas Cahill ise "Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sardes'in UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınması için çok çaba sarf etti. Bunun sonucunda da bu gece güzel bir sanat ve müzik dolu gece izleteceğiz' dedi.

Etkinliğe Manisa Valisi Vahdettin Özkan'ın yanı sıra Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür Vekili Barış Salcan, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum örgütleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Sardes'te 'Carmina Burana' Konseri - Son Dakika

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