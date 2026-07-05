Sardes\'te \'Carmina Burana\' Konseri

Manisa'nın Salihli ilçesinde yer alan Sardes Antik Kenti ve Bintepeler Lidya Tümülüsleri'nin UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne kabul edilişinin birinci yıl dönümü, İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB) tarafından seslendirilen "Carmina Burana" kantatıyla kutlandı.

Salihli Kaymakamlığının ev sahipliğinde ve Norm Holding ana sponsorluğunda düzenlenen Sardes Antik Kenti Konser Günleri, antik kentin Gymnasium Açık Etkinlik Alanı'nda sanatseverleri bir araya getirdi.

Programa Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Barış Salcan, ilçe kaymakamları, belediye başkanları, kurum temsilcileri, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İZDOB tarafından Alman besteci Carl Orff'un dünyaca ünlü kantatı "Carmina Burana", tarihi atmosferde geniş sanatçı kadrosuyla seslendirildi.

İzmir Devlet Opera ve Balesi Orkestrası, Korosu, solistleri ve Çocuk Korosu'nun sahne aldığı konserde orkestra şefliğini Vladimir Lungu, koro şefliğini Orhan Öner Özcan, çocuk korosu şefliğini ise Başar Ünal üstlendi. Konserde soprano Ayşe Şenogul, tenor Burak Dabakoğlu ve bariton Nejad Beğde solist olarak sahne aldı.

Tarihi Sardes Antik Kenti'nde gerçekleştirilen konser, izleyicilerden uzun süre alkış aldı. Etkinlik, UNESCO Dünya Mirası'nın korunması ve kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılmasına yönelik farkındalığın artırılmasına katkı sağlamayı amaçladı.