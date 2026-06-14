Sarıçiçek Köyü’nde Doğaseverlerin Buluşması

Gümüşhane'nin merkeze bağlı Sarıçiçek köyünde her yıl yaklaşık 20 gün açan sarı çiçekler, doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

Kent merkezine 43 kilometre mesafede "Altın Vadi" olarak da isimlendirilen Sarıçiçek köyü, yılın bu zamanlarında açan çiçekleri ve tarihi köy odalarıyla ziyaretçilerini ağırlıyor.

Bölgeyi sarının tonlarıyla süsleyen çiçekler, sundukları kartpostallık görüntülerle fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor.

Köyü ziyaret eden İzcilik Doğa Spor Kulübü üyeleri, fotoğraf çekerek eşsiz manzarayı ölümsüzleştirdi.

Kulüp üyelerinden Esra Karagül, AA muhabirine, her yıl haziranda açan sarı çiçekleri görmek için köye geldiklerini söyledi.

Köy odasında kahvaltı yaptıklarını anlatan Karagül, "Sonra çiçek tarlalarını gezdik ve fotoğraf çektik. Bölgede 5 kilometrelik yürüyüş gerçekleştirerek güzel bir gün geçirdik." dedi.

Ahsen Nazlı Kemiklioğlu ise "Daha önce bu kadar parlak sarı çiçekleri bir arada görmemiştim. Doğası harika, hava da çok güzel. Çok keyifli bir gezi oldu." diye konuştu.