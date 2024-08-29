Şarkıcı Bayhan, Adana'da konser verecek

Kültür Sanat

Şarkıcı Bayhan, Adana'nın Aladağ ilçesinde yarın sahne alacak.

Aladağ Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında organize edilen konser kent meydanında yarın saat 20.30'da gerçekleşecek.

Belediye Başkanı Kemal Özdemir, AA muhabirine, kutlamalar kapsamında konserden önce "Zafer Yürüyüşü" yapılacağını, devamında Bayhan'ın vatandaşlarla buluşacağını belirterek, "Aladağ halkı, sanata ve sanatçıya ilgi duyan bir halk. Her fırsatta halkımızı sanatla ve sanatçılarla buluşturmaya gayret edeceğiz. Tüm halkımızı konsere bekliyoruz. " dedi.