Üye Girişi
SDT bu hafta "Yirmibir Onbeş Treni" oyunuyla perdelerini açacak - Son Dakika

SDT bu hafta "Yirmibir Onbeş Treni" oyunuyla perdelerini açacak

23.11.2021 10:59
SDT bu hafta "Yirmibir Onbeş Treni" oyunuyla perdelerini açacak

Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT), 25 Kasım Perşembe günü "Yirmibir Onbeş Treni" adlı oyunla seyircisinin karşısına çıkacak.

Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT), 25 Kasım Perşembe günü "Yirmibir Onbeş Treni" adlı oyunla seyircisinin karşısına çıkacak.

SDT'den yapılan açıklamaya göre, 2021-2022 tiyatro sezonuna perde açtığı 7 Ekim'den bu yana yerli ve yabancı yazarların kaleme aldığı, tiyatro seyircisinin beğeniyle izlediği oyunları sahne ışıklarıyla buluşturan SDT, bu hafta yeni oyunu "Yirmibir Onbeş Treni" ile perdelerini açacak.

Toygun Orbay'ın kaleme aldığı ve Burcu Aksakal'ın yönetmenliğini üslendiği oyun, Atatürk Kültür Merkezi'nde saat 19.30'da Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenlere ücretsiz sahnelenecek.

Oyun, 26-27 Kasım'da da saat 19.30'da Atatürk Kültür Merkezi'nde tiyatroseverlerle buluşacak.

Devlet Tiyatroları, oyunlar, Sivas, Kasım, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat SDT bu hafta 'Yirmibir Onbeş Treni' oyunuyla perdelerini açacak - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bakan Koca 10:57 Bakan Koca "Kapanma olacak mı?" sorusunu yanıtladı: Kişisel tedbirleri ve özellikle aşıyı önemsiyoruz! Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri 10:50 Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri Vahşetin böylesi! Karısını öldüresiye dövdü, kızlarını aradı! Kızlar, annelerinin çıplak cansız bedeniyle karşılaştı! 10:44 Vahşetin böylesi! Karısını öldüresiye dövdü, kızlarını aradı! Kızlar, annelerinin çıplak cansız bedeniyle karşılaştı!
İkinci el otomobil satışında emsal karar! Kapora alıp aracı satmayan nitelikli dolandırıcı sayılacak 10:43 İkinci el otomobil satışında emsal karar! Kapora alıp aracı satmayan nitelikli dolandırıcı sayılacak Müslüme'nin ölümüyle tutuklanan dedenin arama çalışmalarındaki sözleri ortaya çıktı 10:40 Müslüme'nin ölümüyle tutuklanan dedenin arama çalışmalarındaki sözleri ortaya çıktı Kılıçdaroğlu'nun pazar alışverişinde en çok duyduğu cümle 09:25 Kılıçdaroğlu'nun pazar alışverişinde en çok duyduğu cümle "Bizi kurtarın!"
Yörük kızı Müslüme'nin dedesi tutuklandı, aile üyeleri serbest bırakıldı 07:59 Yörük kızı Müslüme'nin dedesi tutuklandı, aile üyeleri serbest bırakıldı Son dakika! Bulgaristan'da alev alan yolcu otobüsünde en az 46 kişi yanarak öldü 07:57 Son dakika! Bulgaristan'da alev alan yolcu otobüsünde en az 46 kişi yanarak öldü

Son Dakika Haberleri
10:56 Bakan Koca "Kapanma olacak mı?" sorusunu yanıtladı: Kişisel tedbirleri ve özellikle aşıyı önemsiyoruz!
10:49 Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri
10:43 Yaşanan kedi ölümleriyle ilgili korkunç iddia: Büyü için öldürüyorlar
10:42 Son Dakika! TL'deki değer kaybı devam ediyor! Dolar, altın ve eurodan yeni rekor
10:39 Müslüme'nin ölümüyle tutuklanan dedenin arama çalışmalarındaki sözleri ortaya çıktı
10:31 Başak Cengiz'in adı mezun olduğu fakültede yaşayacak!
10:25 Bakan Bilgin: Asgari ücrette aralık sonunu beklemeyeceğiz, 1-2 hafta içinde tamamlayacağız
10:24 İşte akciğerleri tertemiz yapan 10 müthiş besin!
10:24 Derbideki olaylar sonrası Galatasaray'a 52 bin 500 liralık fatura
10:22 Sabit saat uygulamasına tepkiler devam ediyor
Arılar neden kirli yerden bal yapmaz? Okuyunca hayran kalacaksınız Arılar neden kirli yerden bal yapmaz? Okuyunca hayran kalacaksınız         
10:59
İstanbul'da ürküten görüntü! Ormanlık alanda kestikleri atların etlerini alıp götürdüler İstanbul'da ürküten görüntü! Ormanlık alanda kestikleri atların etlerini alıp götürdüler         
10:51
İşe gidiyorum diyerek evden ayrılan 16 yaşındaki iki kız her yerde aranıyor İşe gidiyorum diyerek evden ayrılan 16 yaşındaki iki kız her yerde aranıyor         
10:50
Son Dakika! TL'deki değer kaybı devam ediyor! Dolar, altın ve eurodan yeni rekor Son Dakika! TL'deki değer kaybı devam ediyor! Dolar, altın ve eurodan yeni rekor         
10:43
Yaşanan kedi ölümleriyle ilgili korkunç iddia: Büyü için öldürüyorlar Yaşanan kedi ölümleriyle ilgili korkunç iddia: Büyü için öldürüyorlar         
10:43
Son Dakika! "Favipiravir etkisiz çıktı" iddialarına Sağlık Bakanı Koca'dan cevap: Etkili olduğunu gösteren epey çalışma vardı Son Dakika! "Favipiravir etkisiz çıktı" iddialarına Sağlık Bakanı Koca'dan cevap: Etkili olduğunu gösteren epey çalışma vardı         
10:22
WhatsApp'tan heyecanlandıran yeni özellik! WhatsApp'tan heyecanlandıran yeni özellik!         
08:38
Eda Ece, basketbolcu sevgilisiyle pozlarını paylaştı Eda Ece, basketbolcu sevgilisiyle pozlarını paylaştı         
07:58
Görevden alınacağı söylenen Bakan Elvan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını paylaşması dikkat çekti Görevden alınacağı söylenen Bakan Elvan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını paylaşması dikkat çekti         
07:39
Son Dakika: Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada 8 aile üyesi adliyeye sevk edildi Son Dakika: Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada 8 aile üyesi adliyeye sevk edildi         
17:45
Yerli otomobil TOGG'un fiyatı hakkında ipucu verildi: İçten yanmalı bir C-SUV'la eş değer olacak Yerli otomobil TOGG'un fiyatı hakkında ipucu verildi: İçten yanmalı bir C-SUV'la eş değer olacak         
17:06
Aygün Aydın isyan etti: Bu gidişle eskortluk yapmak zorunda kalacağım Aygün Aydın isyan etti: Bu gidişle eskortluk yapmak zorunda kalacağım         
16:13
Netflix'te yayınlanan çizgi dizgide kapı ve duvara PKK/YPG bayrağı astılar Netflix'te yayınlanan çizgi dizgide kapı ve duvara PKK/YPG bayrağı astılar         
16:11
Müslüme'yi bulan çoban, olay yerinde o günü anlattı Müslüme'yi bulan çoban, olay yerinde o günü anlattı         
15:01
Hazine'ye ait arsalar satışa çıktı! Fiyatlar 100 bin liradan başlıyor Hazine'ye ait arsalar satışa çıktı! Fiyatlar 100 bin liradan başlıyor         
14:48
İçişleri Bakanı Soylu'dan hodri meydan! "Kılıçdaroğlu, ByLock kullanan vekilleri açıklasın, ben de 10 bin dolar alan siyasetçiyi açıklarım!" İçişleri Bakanı Soylu'dan hodri meydan! "Kılıçdaroğlu, ByLock kullanan vekilleri açıklasın, ben de 10 bin dolar alan siyasetçiyi açıklarım!"         
14:47
Altın diye evine götürdüğü kaya göktaşı çıktı Altın diye evine götürdüğü kaya göktaşı çıktı         
14:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2021 11:04:16. #1.12#
SON DAKİKA: SDT bu hafta "Yirmibir Onbeş Treni" oyunuyla perdelerini açacak - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement