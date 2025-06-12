Seçkin Pirim'in 'Zamanlı Zamansız' Sergisi Bayburt'ta Açıldı

Bayburt'ta heykeltıraş Seçkin Pirim'in farklı teknik ve boyutlarda yaptığı eserlerin yer aldığı sergi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Ana sponsorluğunu İGA İstanbul Havalimanı'nın kültür ve sanat merkezi İGA ART'ın üstlendiği "Zamanlı Zamansız" isimli sergide pleksi, kağıt, mermer ve alüminyum gibi malzemenin kullanılmasıyla oluşturulan katmanlı yüzeylerde, birden bütüne giden hareket anlayışının göstergeleri yer alıyor.

Serginin açılışının ardından konuşan Pirim, sergide hayatının bir çok döneminden çeşitli materyalden yaptığı heykellerin yer aldığını söyledi.

Geçen yıl "Ütopya Atölyeleri" projesi ile ilk kez Baksı Müzesi'ne geldiğini ve bir hafta burada kaldığını belirten Pirim, "Gerçekten hissettiğim tek şey buranın zamansız bir yer olmasıydı. Aslında tüm bunları düşünürken zamanın içerisindeyiz ama aslında çok zamansız bir yerdeyiz. Kimi zaman bana sorular geliyordu 'yaptığınız heykelleri hangi zamana, döneme yerleştiriyorsunuz?' şeklinde. Benim cevabım 'evet bu zamanda yapıyorum ama benim heykellerim zamansız' diyordum. O yüzden heykellerle burası, bu cümle çok güzel örtüştü." diye konuştu.

Pirim, genelde katmanlarla çalıştığını ve eserlerin Baksı, Bayburt ve bu coğrafyanın katmanlık kültürleriyle de örtüştüğünü anlattı.

Baksı Müzesi kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan ise müzede olağanüstü bir sergi açıldığını ifade ederek, "Bugünkü sergimiz aslında bizim için sürpriz değil. Biz bunun müthiş bir sergi olduğunu biliyorduk. Sevgili sanatçımız Seçkin Pirim, bu olağanüstü sergiyi biraz kendi elindeki öteki işlerini de katarak bir bakıma bir retrospektif tadında ama buradaki doğaya, insan dokusuna, titreşime göndermeler yapan olağan üstü bir sergiyi bize armağan etti." değerlendirmesinde bulundu.

Sergi, kasım ayına kadar gezilebilecek.