Seferihisar'da 24. Mandalina Şenliği Coşkusu

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İzmir'in Seferihisar ilçesinde, "turuncu bayram" olarak da adlandırılan 24. Mandalina Şenliği düzenlendi.

Seferihisar Kapalı Pazar Yeri'nde gerçekleşen şenlik öncesinde mandalinalı yiyecek, tatlı, hediyelik ürün ve en iyi mandalina yarışmasını kazananlara ödül verildi.

Seferihisar Atatürk Bandosu eşliğinde, Atatürk Halk Eğitim Merkezi önünden şenlik alanına kadar geleneksel şenlik korteji düzenlendi.

Yürüyüşe İzmir Büyükşehir Belediye Başkanvekili Erhan Erdil, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan ve vatandaşlar katıldı.

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, ilçe meydanında yaptığı konuşmada mandalinanın Seferihisar'a bahşedilmiş en kıymetli nimetlerden biri olduğunu söyledi.

Mandalina şenliğinin Seferihisarlıların bayramı olduğunu belirten Yetişkin, "Mandalina Şenliği neredeyse tüm Seferihisarlıların hayatında en az bir kere geldiği, eğlendiği, anılar biriktirdiği bir gelenek. Mandalina Şenliği yıllarca Seferihisarlıların bayramı oldu. Eminim burada bulunan bir çok kişinin çocukluk anılarında burada geçirdiği günler var. Herkesin albümlerinde, neşe dolu bir şenlik fotoğrafı vardır. Şimdi hepimiz için önemi çok daha fazla. Her gün aramıza yeni komşularımız katılıyor. Ailemiz büyüyor. Her Mandalina Şenliği'nde işte bu kocaman, geniş ailenin bir araya gelişini kutluyoruz." diye konuştu.

Şenlik kapsamında DJ performansları, jimnastik gösterileri ve çeşitli yarışlar düzenlendi.

Konuşmanın ardından yılın "Mandalina Kralı" Ege Tombalak, "Mandalina Kraliçesi" de Tülin Çakır seçildi.