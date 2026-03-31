Şehit Kamil'in tabutuna örtülen Türk bayrağı müzede sergileniyor

31.03.2026 13:12
Antep savunmasının simge isimlerinden Şehit Kamil'in tabutuna örtülen Türk bayrağı, 25 Aralık Panorama Müzesi'nde ziyaretçileri Milli Mücadele'nin ruhuyla buluşturuyor.

Antep savunmasında annesini korumak isterken 14 yaşında süngülenerek yaşamını yitiren Şehit Kamil'in naaşına örtülen Türk bayrağı, Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde yaşayan ve Şehit Kamil'in üvey kız kardeşinin soyundan gelen Müfide Çelikbaş tarafından uzun yıllar sandıkta muhafaza edildi.

Çelikbaş'ın oğlu Tuğrul Alp'in girişimleriyle yeniden gün yüzüne çıkarılan bayrak, yapılan araştırma ve incelemelerin ardından aileden teslim alınarak 25 Aralık Panorama Müzesi'nde sergilenmeye başlandı.

Panorama 25 Aralık Tarih Kurulu Başkanı Bekir Sıtkı Severoğlu, AA muhabirine, bayrağın bir asırlık geçmişe sahip olduğunu belirterek, özel bir vitrinde koruma altına alındığını söyledi.

Bayrağın uzun yıllar beze sarılı şekilde saklandığını aktaran Severoğlu, şunları kaydetti:

"Bayrağın üzerindeki ay ve yıldızı inceledik. Bunun sonucunda bayrağın, Bayrak Kanunu'ndan önce yapılmış olduğunu tespit ettik. Aileden gelen bir emanet olması da bayrağın Şehit Kamil'e ait olduğunu gösteriyor. Bir asırdan daha eski olan bu bayrak, Şehit Kamil'in şehadetinden sonra tabutunun üstüne örtülmüş olmasından dolayı bizim için çok değerli."

Tarihin gelecek nesillere aktarılmasının önemine değinen Severoğlu, "Bu müze ülkenin geleceği, Türk Kurtuluş Savaşı'nın müzesi. Güney Cephesi'nin, Maraş, Urfa, Adana, Hatay ve Kilis'in müzesi. Dolayısıyla herkesin tarihimizi öğrenmek için bu müzeye gelmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Ziyaretçiler gururlu

Ziyaretçilerden Rabia Bayramoğlu, Gaziantepli olarak bayrağı ilk gördüğünde duygulandığını söyledi.

Bayramoğlu, "Bence herkes kesinlikle gelip görmeli. Çünkü hiçbir şey anlatıldığı gibi olmuyor. Ben buradan kendi duygularımı anlatsam bile bu duyguyu hissedemezler. Burada görmeleri gerekiyor ve bir anda, isteseniz de istemeseniz de empati duygunuz gelişiyor." dedi.

Ziyaretçilerden Furkan Ağırbaş ise Manisa'dan Gaziantep'e tatile geldiğini belirtti.

Müzedeki eserlerin vatan savunmasının nasıl yapıldığını anlattığını dile getiren Ağırbaş, şunları kaydetti:

"Şehit Kamil'in tabutuna sarılmış bu bayrak, hepimizin duygu ve düşüncelerini önemli ölçüde etkiliyor. Bu milletin savunmasında kimi canını, kimi kanını verdi. Ailesine sonsuz teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Bu zamana kadar bu bayrağı muhafaza etmişler ve böyle güzel bir müzede sergilenmesini sağlamışlar."

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Gaziantep, Kültür, Sanat, Son Dakika

Üsküdar’da yol çöktü, otomobil çukura düştü Üsküdar'da yol çöktü, otomobil çukura düştü
Zincirleme trafik kazasında yaralanan polis memuru Mustafa Aydın’dan acı haber Zincirleme trafik kazasında yaralanan polis memuru Mustafa Aydın'dan acı haber
Havayolu şirketinden tartışmalı karar: Kilo alan hosteslere ceza Havayolu şirketinden tartışmalı karar: Kilo alan hosteslere ceza
Tanju Özcan’ın tutukluluğuna devam kararı verildi Tanju Özcan'ın tutukluluğuna devam kararı verildi
MHP’de İzzet Ulvi Yönter’in yerine Özgür Bayraktar getirildi MHP'de İzzet Ulvi Yönter’in yerine Özgür Bayraktar getirildi
İran’dan Türkiye’ye bir füze daha: NATO unsurları devreye girdi İran'dan Türkiye'ye bir füze daha: NATO unsurları devreye girdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan o sözleri affetmedi: Özel’e yarım milyonluk dava Cumhurbaşkanı Erdoğan o sözleri affetmedi: Özel'e yarım milyonluk dava

13:58
Çok yediğini iddia ettiği köpeğini ağaca asıp öldürdü
Çok yediğini iddia ettiği köpeğini ağaca asıp öldürdü
13:48
Savaşta korkulan oluyor Binlerce ABD ordusu paraşütçüsü Orta Doğu’ya ulaştı
Savaşta korkulan oluyor! Binlerce ABD ordusu paraşütçüsü Orta Doğu'ya ulaştı
13:16
İşte Kosova’yı elersek Dünya Kupası’ndaki rakiplerimiz
İşte Kosova'yı elersek Dünya Kupası'ndaki rakiplerimiz
13:06
Rusya, ABD’nin gizli planını ifşa etti: Petrol ve doğalgaz kaynaklarını istiyorlar
Rusya, ABD'nin gizli planını ifşa etti: Petrol ve doğalgaz kaynaklarını istiyorlar
12:57
İBB davasında savcı mütalaasını açıkladı 7 kişi için tahliye talep edildi
İBB davasında savcı mütalaasını açıkladı! 7 kişi için tahliye talep edildi
12:46
Bursa’da operasyon sonrası kritik senaryo Belediye el değiştirebilir
Bursa’da operasyon sonrası kritik senaryo! Belediye el değiştirebilir
12:24
İtalya, ABD Uçaklarına Sigonella Üssü İzni Vermedi
İtalya, ABD Uçaklarına Sigonella Üssü İzni Vermedi
