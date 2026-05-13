Şehitkamil\'de 15 bin kişilik dev konser

Gaziantep'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları Şehitkamil Belediyesi tarafından düzenlenen Gençlik Festivali ile büyük bir coşkuyla başladı. Festival kapsamında sahne alan sevilen müzik grubu Touche, söylediği şarkılarla gençlere unutulmaz anlar yaşattı. Yaklaşık 15 bin kişinin takip ettiği konser alanında adeta bayram havası yaşandı.

Kamil Ocak Spor Lisesi yanında kurulan festival alanı saatler öncesinden dolmaya başladı. Ellerinde Türk bayraklarıyla alana gelen gençler, hem müziğin hem de 19 Mayıs ruhunun heyecanını birlikte yaşadı. Festival boyunca sahneden yükselen müzik ve coşku, alanın dört bir yanında renkli görüntüler oluşturdu.

"Umudunuzu kaybetmeyin"

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, festivalin açılışında yaptığı konuşmada 19 Mayıs'ı 107. yıldönümünde gençlerle kutlamanın onuru ve gurunu içerisinde olduğunu söyledi. Gençlere tavsiyelerde bulunan Yılmaz, "Umudunuzu kaybetmeyeceksiniz. İstiklal Marşı'nın ilk sözcüğü gibi korkmayacaksınız. Biz korkmamayı Mustafa Kemal Atatürk'ten öğrendik. Birlik ve beraberliğinizi koruyun. Geçmişinize mutlaka sahip çıkacaksınız. 1071 de, 1453 de, 1919 da bizim. 10. Yıl Marşı da bizim, tüylerimizi diken diken eden mehter marşı da bizim" dedi.

"19 Mayıs her Türk gencinin doğum günüdür"

Yılmaz, 19 Mayıs'ın emperyalizme karşı başkaldırış, düşmana karşı direniş olduğunu ifade ederek, "Bu topraklarda son 100 yılda en büyük devrimdi. 19 Mayıs, her Türk gencinin doğduğu gündür. Gençlik bizim en büyük gücümüz, geleceğimiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da dediği gibi bizim gençliğe ihtiyacımız var. Her zaman gençlerimizin yanındayız" diye konuştu.

Başkan Yılmaz, konserin sonunda Touche Grubu üyelerine çiçek takdim etti.

Organizasyon büyük beğeni aldı

Öte yandan Şehitkamil Belediyesi tarafından festival alanında gençlere çeşitli ikramlarda da bulunuldu. Gençler için hazırlanan stantlarda kahve, limonata, portakal suyu, su, çay, pizza, popcorn, ciğer kavurma ve nohut dürümü dağıtıldı. Festival alanında kurulan ikram noktaları yoğun ilgi görürken, vatandaşlar organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirdi. - GAZİANTEP