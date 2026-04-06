Şehitkamil\'de Çocuk Tiyatrosu Günleri Başladı

Şehitkamil'de çocuklar için sanat dolu günler başladı. Şehitkamil Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Çocuk Tiyatrosu Günleri, renkli görüntüler ve yoğun katılımla kapılarını açtı. Minik izleyicileri tiyatronun büyülü dünyasıyla buluşturan etkinlik, hem eğlenceli hem de öğretici içerikleriyle dikkat çekiyor.

6 Nisan'da başlayan ve 12 Nisan'a kadar devam edecek olan tiyatro şöleni kapsamında birbirinden özel çocuk oyunları sahnelenecek. Programda "Otobüs Durağında Üç Bencil", "Toti ile Poti", "Büyülü Ağaç" ve "Dünyanın Eski Zamanlarında" adlı oyunlar yer alıyor. Her biri farklı mesajlar içeren bu oyunlar, çocuklara paylaşmayı, dostluğu, doğa sevgisini ve hayal gücünün önemini eğlenceli bir dille anlatıyor.

Miniklerden tam not

D.T. Şehitkamil Sahnesi'nde düzenlenen 4. Çocuk Tiyatrosu Günleri'nin ilk gününde "Otobüs Durağında Üç Bencil" sahnelendi. İlk günden itibaren büyük ilgi gören etkinlikte salonu dolduran çocuklar, oyunu kahkahalar ve alkışlar eşliğinde izledi. Renkli sahne tasarımları, kostümler ve oyuncuların enerjik performansları minik izleyicilerden tam not aldı.

Sosyal ve kültürel gelişime katkı sağlayacak

Şehitkamil Belediyesi'nin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında hayata geçirdiği Çocuk Tiyatrosu Günleri, çocukların sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlamayı amaçlıyor. Tiyatro aracılığıyla çocukların empati kurma becerilerinin gelişmesi, özgüven kazanmaları ve sanata olan ilgilerinin artırılması hedefleniyor. Aynı zamanda ailelerin de çocuklarıyla birlikte kaliteli vakit geçirmesine imkan sunan etkinlik, şehirde önemli bir kültürel buluşma noktası haline geldi.

Her gün iki seansta sahnelenecek

12 gün sürecek festival boyunca oyunlar her gün iki ayrı seansta sahnelenecek. Böylece daha fazla çocuğun tiyatro ile buluşması sağlanacak. Çocukların hayal dünyasını zenginleştiren, onları eğlendirirken düşündüren 4. Çocuk Tiyatrosu Günleri, hafta boyunca sürecek etkinliklerle Şehitkamil'de adeta bir sanat şöleni yaşatmaya devam edecek. - GAZİANTEP