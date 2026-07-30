Şehitkamil’de Çocuk Şenliği başlıyor - Son Dakika
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Şehitkamil’de Çocuk Şenliği başlıyor

Şehitkamil’de Çocuk Şenliği başlıyor
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Şehitkamil Belediyesi, yaz tatilini çocuklar için unutulmaz hatıralarla dolduracak birbirinden renkli etkinlikleri hayata geçiriyor.

Şehitkamil Belediyesi, yaz tatilini çocuklar için unutulmaz hatıralarla dolduracak birbirinden renkli etkinlikleri hayata geçiriyor. İlçenin farklı mahallelerinde düzenlenecek Çocuk Tiyatrosu ve Çocuk Şenliği ile çocuklar tiyatro gösterileri, eğlenceli oyunlar, sürpriz etkinlikler ve birbirinden keyifli aktivitelerle buluşacak.

01-21 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek program kapsamında, her gün farklı bir mahallede kurulacak şenlik alanlarında çocuklar doyasıya eğlenirken aileler de bu coşkuya ortak olacak. Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, ücretsiz olarak gerçekleştirilecek etkinliklere tüm çocukları ve ailelerini davet ederek, yaz tatilinin sevgi, neşe ve paylaşım içerisinde geçmesini istediklerini söyledi.

Her mahallede aynı heyecan

Çocukların sadece eğitim döneminde değil, tatil boyunca da sosyal ve kültürel etkinliklerle desteklenmesi gerektiğini belirten Yılmaz, belediye olarak çocukların gelişimine katkı sağlayacak projeleri hayata geçirmeye devam ettiklerini ifade etti. Yılmaz, "Çocuklarımızın yüzündeki tebessüm bizim en büyük motivasyon kaynağımızdır. Onların güvenli ortamlarda eğlenmesi, sosyalleşmesi ve unutamayacakları bir yaz tatili geçirmesi için ilçemizin farklı noktalarında Çocuk Şenliği ve Çocuk Tiyatrosu etkinliklerini düzenliyoruz. Her mahallede aynı heyecanı yaşatmayı hedefliyoruz. Tüm çocuklarımızı ve kıymetli ailelerini bu güzel buluşmalara bekliyoruz" dedi.

"Her çocuğun mutlu bir yaz tatili geçirmesini istiyoruz"

Başkan Yılmaz, çocukların geleceğin teminatı olduğunu vurgulayarak, "Şehitkamil'de hiçbir çocuğumuzun yaz tatilini evde geçirmek zorunda kalmasını istemiyoruz. Kültür, sanat ve eğlenceyi mahallelerimize taşıyarak her çocuğumuza ulaşmayı hedefliyoruz. Yaz boyunca çocuklarımızın mutluluğuna ortak olmaya devam edeceğiz. Tüm ailelerimizi ücretsiz olarak düzenleyeceğimiz etkinliklerimize davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Tiyatro, oyun ve sürpriz etkinlikler

Şenlik kapsamında sahnelenecek çocuk tiyatroları, interaktif oyunlar, yarışmalar ve birbirinden renkli aktivitelerle çocuklar hem eğlenecek hem de keyifli vakit geçirecek. Yaz tatiline renk katacak organizasyonda çocukların doyasıya eğlenmesi için çeşitli sürpriz gösteriler de yer alacak.

Etkinlikler mahalle mahalle çocuklarla buluşacak

Çocuk Şenliği ve Çocuk Tiyatrosu programı 01 Ağustos'ta Emek Semt Pazar Yeri, 02 Ağustos Merveşehir Semt Pazar Yeri, 03 Ağustos Fıstıklık Semt Pazar Yeri, 04 Ağustos Değirmiçem Semt Pazar Yeri, 05 Ağustos Özgürlük Semt Pazar Yeri, 06 Ağustos Güvenevler Semt Pazar Yeri, 07 Ağustos Basra Semt Pazar Yeri, 08 Ağustos Gazikent 1 Semt Pazar Yeri, 09 Ağustos Gaziler Semt Pazar Yeri, 10 Ağustos Hacıbaba Semt Pazar Yeri, 11 Ağustos Seyrantepe Semt Pazar Yeri, 12 Ağustos İncilikaya Semt Pazar Yeri, 13 Ağustos Çıksorut Semt Pazar Yeri, 15 Ağustos Beykent Semt Pazar Yeri, 19 Ağustos Gazikent 2 Semt Pazar Yeri ve 21 Ağustos'ta Kuzeyşehir Semt Pazar Yeri'nde gerçekleştirilecek.

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Şehitkamil, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Şehitkamil’de Çocuk Şenliği başlıyor - Son Dakika

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