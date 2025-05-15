Manisa'nın Selendi ilçesinde lise öğrencilerince hazırlanan projeler görücüye çıktı.
Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi'nde, bilimsel düşünme, araştırma ve problem çözme becerilerini geliştirmeyi amacıyla düzenlenen 4006-TÜBİTAK Bilim Fuarı'nda 42 öğrencinin projesi sergilendi.
Fuara katılan Kula Kaymakamı Ömer Ahmet Özdemir, öğrencilerden çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Son Dakika › Kültür Sanat › Selendi'de Bilim Fuarı Heyecanı - Son Dakika
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