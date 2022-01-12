Şemdinli'de "Halı Kilim Dokuma Kursu" açıldı - Son Dakika

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde Halı-Kilim Dokuma Kursu açıldı.

Halk Eğitim Müdürlüğünce açılan kursta, kadın kursiyerler unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarını yaşatmaya çalışıyor.

Usta öğretici Müselma Sakin, kursun kadınların sosyalleşmesi için çok önemli olduğunu söyledi.

Kilim ve halı dokumalarının ev kadınlarının geçim kaynağı haline geldiğini belirten Sakin "Kursa 15 kişi katılıyor. Kursumuz hafta içi hergün açık. Kültürümüzün unutulmaması için çalışıyoruz. Daha çok öğrenci yetiştirmeye çalışıyoruz." dedi.