Folkart Gallery'nin yapımcılığını üstlendiği, İzmir Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Kültürpark Atlas Pavyonu'nda sanatseverlerle buluşturduğu "Romantika: Bir Ömrün Seyrüseferi" sergisi, Semiha Berksoy'un Nazım Hikmet'e seslendiği görüntüleri İzmirlilerle buluşturdu. Film gösterimine Mustafa Avkıran, Cumhur Bakışkan, Övül Avkıran ve M. Melih Güneş'in katıldığı bir söyleşi gerçekleşti. Söyleşinin başlangıcında izleyicilere bir sürpriz yapıldı. Cumhur Bakışkan'ın piyanoda çaldığı esere eşi Perla Karmona sesiyle eşlik etti.

Nazım Hikmet'in yaşamına, sanatına ve düşünce dünyasına belgeler, kişisel eşyalar, fotoğraflar ve eserler üzerinden ışık tutan "Romantika: Bir Ömrün Seyrüseferi" sergisi, şairin dünyasına farklı kapılar açmayı sürdürüyor. İzmir Kültürpark Atlas Pavyonu'ndaki serginin etkinlik programında bu kez, Türk operasının öncü isimlerinden, oyuncu, ressam ve yazar Semiha Berksoy'un Nazım'la kurduğu bağ öne çıktı.

M. Melih Güneş'in çektiği "Bir Rüyanın Ardından Nazım'la Konuşma - Semiha Berksoy" adlı 23 dakikalık film, izleyicileri "Bu Bir Rüyadır" operetinin kulisine ve sahnesine götürdü. 2001 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosu Taksim Sahnesi'nde sahnelenen "Bu Bir Rüyadır" opereti, yapımın yaratıcılarının anlatımıyla yeniden gündeme geldi. Berksoy'un, rüyasında gördüğü Nazım'a sanki karşısındaymış gibi seslendiği, konuştuğu ve şarkılar söylediği görüntüler, şaire duyduğu sevgiyi kendi sesiyle izleyiciye taşıdı. Bu Bir Rüyadır Opereti'nde 92 yaşında sahneye çıkan Semiha Berksoy'un görüntüleri duygu dolu anlara neden oldu. Gösterimin ardından, Nazım Hikmet'in yazdığı "Bu Bir Rüyadır" opereti yönetmeni Mustafa Avkıran, operetin koreografı Övül Avkıran, operetin bestecisi Cumhur Bakışkan ve Semiha Berksoy'un konuşmalarını video kaydına alan M. Melih Güneş bir söyleşide buluştu. Etkinlik, Berksoy'un görüntüleriyle birlikte, bu sahne çalışmasına emek veren isimleri de izleyicilerle bir araya getirdi.

Sırada "Gaçmişten Bugüne Nazım Hikmet" söyleşisi var

Serginin etkinlik programı, 26 Kasım Perşembe günü saat 18.30'da "Geçmişten Bugüne Nazım Hikmet" söyleşisiyle devam edecek. Türkiye Yazarlar Sendikası Başkanı Adnan Özyalçıner, PEN Başkanı Halil İbrahim Özcan ve şair-yazar Tuğrul Keskin'in katılacağı buluşmayı şair-yazar Namık Kuyumcu yönlendirecek. Söyleşide, Nazım Hikmet'in edebiyattaki yeri ve farklı kuşaklar üzerinde bıraktığı izler ele alınacak.

Proje direktörlüğünü Ünal Ersözlü'nün, küratörlüğünü M. Melih Güneş'in, sergi tasarımını ise Ömer Durmaz'ın üstlendiği "Romantika: Bir Ömrün Seyrüseferi", 15 Ocak 2027 tarihine kadar pazartesi günleri hariç İzmir Kültürpark Atlas Pavyonu'nda ziyaret edilebilecek. Film gösterimleri, söyleşiler ve müzik dinletileri sergi boyunca İzmirlilerle buluşmayı sürdürecek.