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Şemseddin Sivasi'nin hayatını anlatan "Lal" oyunu Türkiye turnesine hazırlanıyor - Son Dakika

Şemseddin Sivasi'nin hayatını anlatan "Lal" oyunu Türkiye turnesine hazırlanıyor

17.02.2022 18:18
Şemseddin Sivasi'nin hayatını anlatan "Lal" oyunu Türkiye turnesine hazırlanıyor

Şair ve mutasavvıf Şemseddin Sivasi'nin hayatına odaklanan "Lal" isimli tiyatro oyunu Türkiye turnesine çıkacak.

Şair ve mutasavvıf Şemseddin Sivasi'nin hayatına odaklanan "Lal" isimli tiyatro oyunu Türkiye turnesine çıkacak.

Fatih Duman'ın "Lal" isimli kitabından yola çıkılarak hazırlanan oyun, İstanbul'daki gala gösteriminin ardından Ankara, İzmir ve Sivas'ta da sahnelenecek.

Ferah Tiyatrosu Sanat Yönetmeni Hakan Güneri'nin sahneye uyarladığı oyun, izleyicileri ilahiler, şarkılar ve şiirlerle dolu bir yolculuğa çıkarıyor.

Osmanlı'nın Eğri Kalesi fethini ve Sivas'ın tarihinde önemli bir yer tutan Şemseddin Sivasi'nin hayatını anlatan "Lal"in yönetmen yardımcılığını Gülnur Çelik, reji asistanlığını Havva Şahin ve koreografisini Sercan Doğantekin üstleniyor.

Müzikleri Yücel Arzen'e ait olan oyunda Hakan Güneri, Okan Patırer, Fatih Özseçen, Faruk Alamehmet, Serdar Dinçel, Gülnur Çelik, Ulaş Sayman, Havva Şahin, Oğulcan Söğüt, Emirhan Küçük, Duygu Türkyılmaz, Berke Enes Uludağ, Ali Berk Yaman, Furkan Ayhan Özdemir ve Samet Gökgöz rol alıyor.

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Şemseddin Sivasi, Tiyatro, Türkiye, oyunlar, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Şemseddin Sivasi'nin hayatını anlatan 'Lal' oyunu Türkiye turnesine hazırlanıyor - Son Dakika


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