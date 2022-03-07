Şemseddin Sivasi'nin hayatını anlatan "Lal" oyunu Sivas'ta sanatseverlerle buluştu - Son Dakika
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Şemseddin Sivasi'nin hayatını anlatan "Lal" oyunu Sivas'ta sanatseverlerle buluştu

07.03.2022 12:27
Şemseddin Sivasi'nin hayatını anlatan "Lal" oyunu Sivas'ta sanatseverlerle buluştu

Şair ve mutasavvıf Şemseddin Sivasi'nin hayatını konu alan "Lal" isimli tiyatro oyunu perdelerini açtı.

Şair ve mutasavvıf Şemseddin Sivasi'nin hayatını konu alan "Lal" isimli tiyatro oyunu perdelerini açtı.

Sivas Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fatih Duman'ın "Lal" isimli kitabından yola çıkılarak hazırlanan oyun, Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde sahnelendi.

Ferah Tiyatrosu Sanat Yönetmeni Hakan Güneri'nin sahneye uyarladığı, izleyicileri ilahiler, şarkılar ve şiirlerle dolu bir yolculuğa çıkaran oyunu 4-6 Mart'ta online bilet uygulaması üzerinden ücretsiz olarak 1500 kişi takip etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, oyunun yazarı Fatih Duman'ın kitabında yer alan "Bir şehrin sahipleri, üzerinde gezip dolaşıp adım atanlar değil, şehre gönüllerini verip de o şehrin toprağında halen diri bir gönülle yatanlardır" sözünü anımsatarak, bu sözün kendileri için bir düstur olduğunu ve bu düşünceden hareketle Sivas'ın manevi büyüklerinden Şemseddin Sivasi'yi anlatabilmek ve gelecek nesillere aktarabilmek için bu projeyi hayata geçirdiklerini belirtti.

Tiyatro oyununa ilgi gösterenlere teşekkür eden Bilgin, "Kültür belediyeciliği noktasında önemli işlere imza atıyoruz. Şehrimizin değerlerini unutturmamak adına bu tür etkinliklerimize devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

Şemseddin Sivasi'nin hayatını anlatan Lal oyunu Sivas'ta sanatseverlerle buluştu
Şemseddin Sivasi'nin hayatını anlatan Lal oyunu Sivas'ta sanatseverlerle buluştu
Şemseddin Sivasi'nin hayatını anlatan Lal oyunu Sivas'ta sanatseverlerle buluştu
Şemseddin Sivasi'nin hayatını anlatan Lal oyunu Sivas'ta sanatseverlerle buluştu

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Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Şemseddin Sivasi'nin hayatını anlatan 'Lal' oyunu Sivas'ta sanatseverlerle buluştu - Son Dakika


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