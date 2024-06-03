'Seni Çok Seviyorum' Oyununun İkincisi Sahnelendi - Son Dakika
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Kültür Sanat

'Seni Çok Seviyorum' Oyununun İkincisi Sahnelendi

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı Yenimahalle Gençlik Merkezi'nin hazırladığı 'Seni Çok Seviyorum' adlı tiyatro oyununun ikincisi Sinan Benginer Tiyatro Salonu'nda sahnelendi. Başkentliler yoğun ilgi gösterdi.

03.06.2024 16:18
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'Seni Çok Seviyorum' oyununun ikincisi sahnelendi

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı Yenimahalle Gençlik Merkezi'nin hazırladığı "Seni Çok Seviyorum" adlı tiyatro oyununun ikincisi sergilendi. Sinan Benginer Tiyatro Salonu'nda sahnelenen oyuna Başkentliler yoğun ilgi gösterdi.

ABB, sanatsal faaliyetlerle Başkentlileri buluşturmaya devam ediyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı'nda faaliyetlerini sürdüren Yenimahalle Gençlik Merkezi'nin hazırladığı "Seni Çok Seviyorum" adlı tiyatro oyunun ikincisi sahnelendi.

Yenimahalle Gençlik Merkezi Tiyatro ekibinin hazırladığı 2 perdeden oluşan ve komedi türündeki oyununa Başkentliler yoğun ilgi gösterdi.

Ankara'yı kültür ve sanatın da başkenti yapmak için çalışmalarını sürdüreceklerini belirten Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Doç. Dr. Serkan Yorgancılar ikincisi sergilenen tiyatro oyunu ile ilgili olarak şunları söyledi:

"Yenimahalle Gençlik Merkezi üyelerimizin hazırlamış olduğu 'Seni Çok Seviyorum' adlı tiyatro gösterimindeyiz. Oyunumuzun ikincisi gösteriliyor. Gençlerimize değer verdiğimizde sanatta onların nasıl ilerleyebildiğini sahne sanatlarında gösterilerini nasıl profesyonelce sergileyebildiklerini bugün görmüş olacağız."

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat 'Seni Çok Seviyorum' Oyununun İkincisi Sahnelendi - Son Dakika

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