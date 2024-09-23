Şenkaya'da Geleneksel Bal Festivali Coşkusu - Son Dakika
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Kültür Sanat

Şenkaya'da Geleneksel Bal Festivali Coşkusu

Şenkaya\'da Geleneksel Bal Festivali Coşkusu

Şenkaya'da bu yıl ikincisi düzenlenen Geleneksel Şenkaya Bal Festivali, büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Festivalde, bölgenin doğal balı sergilendi ve katılımcılar yerel sanatçılarla eğlenceli anlar yaşadı.

23.09.2024 02:36  Güncelleme: 02:41
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Şenkaya'da bal festivali coşkusu

ERZURUM - Şenkaya'da, bu yıl ikincisi düzenlenen Geleneksel Şenkaya Bal Festivali, Şirankes mesire alanında büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

Şenkaya Bal Festivali, Allahuekber Dağları'nın eteğinde yer alan 2000 rakımlı Şenkaya'da üretilen, bölgenin tek bal ormanı olan "Şenkayam Bal Ormanı"ndan elde edilen ballar sergilendi.

Arıların, çevresindeki meyve ağaçlarından uzak olarak binlerce çiçeği ziyaret ederek topladığı özler sayesinde elde edilen bu yüksek kaliteli, şekersiz ve doğal bal, katılımcılara sunuldu. Şenkaya Belediye Başkanı Görbil Özcan, "Laf değil, hizmet üretiyoruz; çiftçimizin emeğini değerlendiriyor, yüzünü güldürüyoruz," dedi. Özcan, Şenkaya balının, ormanların ve vadilerin eşsiz doğasında üretildiğini belirterek, her mahalleden birlik ve beraberlik içinde bu değerleri tanıttıklarını vurguladı.

Festivalde, Türk Halk Müziği'nin sevilen sanatçılarından Güler Duman ve halk ozanları Nuri Çırağı ile Serdar Alyakut, sahne aldı. Şenkayalılar, hareketli türküleri dinleyerek eğlenceli anlar yaşadı. Ayrıca, yöresel yiyeceklerin sunulduğu etkinlikte Kafkas ekibi, Erzurum bar ekibi ve ciritçiler de gösterilerde bulundu. Katılımcılar, yerel sanatçıların söylediği türkülerle halaylar çekerek doyasıya eğlendi.

Bu yılki festival, hem eğlenceli hem de birlikteliğin önemini vurgulayan bir program olarak hafızalarda yer etti. Şenkaya Bal Festivali, doğal ve sağlıklı ürünlerin tanıtımının yanı sıra, yörenin kültürünün yaşatılmasına da katkıda bulundu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Şenkaya'da Geleneksel Bal Festivali Coşkusu - Son Dakika

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