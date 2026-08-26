Şeyh Rehani Türbesi İçin Onarım Çağrısı

Hakkari'nin Durankaya beldesindeki Şeyh Rehani Türbesi'nin yıllardır bakımsız ve harabe durumda olması, mahalle sakinlerinin tepkisine neden oldu. Bölge halkı, manevi değeri bulunan türbenin onarılması ve yeniden düzenlenmesi için hayırsever vatandaşlara çağrıda bulundu.

Durankaya Beldesi Bağlarbaşı Mahallesi Dervişoğlu semtindeki Şeyh Rehani Türbesi, yıllardır bakımsızlık nedeniyle harabe halde. Manevi açıdan bölge halkı için önemli bir yere sahip olan türbenin mevcut hali, ziyaretçilerin ve mahalle sakinlerinin üzüntüsüne neden oluyor. Mahalle sakinleri, yıllardır türbenin durumuna dikkat çekmelerine rağmen bugüne kadar gerekli bakım ve onarım çalışmalarının yapılmadığını belirterek, buranın yeniden düzenlenmesini istiyor.

"Bu değer hepimizin"

Türbenin yalnızca bir mezar alanı değil, geçmişten bugüne bölge halkının manevi hafızasında önemli bir yere sahip olduğunu belirten köy sakinleri, hayırsever vatandaşlara çağrıda bulundu. Mahalle sakinleri, "Yıllardır harabe halde duran bu yerin yeniden yapılmasını ve çevresinin düzenlenmesini istiyoruz. Burada büyüklerimizin ve geçmişimizin izleri var. Bir hayırsever vatandaşımız bu işe öncülük ederse, hem önemli bir hayra vesile olur hem de bu manevi değerin yaşatılmasına katkı sunar. Yetkililerin ve hayırseverlerin buraya sahip çıkmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Mahalle ve köy sakinleri, geçmişten günümüze aktarılan bu manevi değerlerin korunmasının gelecek nesillere karşı da bir sorumluluk olduğunu belirterek, "Buralar bizim geçmişimizdir. Sahipsiz bırakılmasın. İmkanı olan hayırsever vatandaşlarımızı bu türbenin onarımı ve çevre düzenlemesine destek olmaya davet ediyoruz" çağrısında bulundu.