Şeyhmus Demirci: Geleneksel Semerciliği Yaşatıyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Şeyhmus Demirci: Geleneksel Semerciliği Yaşatıyor

28.07.2025 11:17
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80 yaşındaki Şeyhmus Demirci, 50 yıldır dededen kalma semercilik mesleğini sürdürmekte.

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde yaşayan 80 yaşındaki Şeyhmus Demirci, dedesinden ve babasından miras aldığı semercilik mesleğini 50 yılı aşkın zamandır sürdürüyor.

İlçedeki tek semer ustası olan Demirci, yaklaşık 6 metrekarelik küçük atölyesinde dedesinden kalma el aletleriyle üretim yapmaya devam ediyor.

Zamanla unutulmaya yüz tutan semerciliği ayakta tutmak için tüm zorluklara rağmen çalışmayı sürdüren Demirci, geleneksel yöntemlerden ödün vermiyor.

Dükkanında önce ağaç iskeletleri hazırlayan ve ardından keçeyle kapladığı semerleri kurumuş kamışla dolduran Demirci, deriyle kapladığı semerleri çuvaldız ve iplik yardımıyla ilmek ilmek işleyerek tamamlıyor.

"Onlar, bana hem meslek mirası hem de hatıra"

Semer ustası Şeyhmus Demirci, AA muhabirine, üçüncü kuşak olarak mesleğini sürdürdüğünü söyledi.

Elindeki çekiç, keski ve çuvaldız gibi birçok el aletinin dedesinden kaldığını anlatan Demirci, "Ben bu işi, dedemin çekiç sesiyle büyüyerek öğrendim. Aynı takımlar hala elimde. Onlarla semer yapmaya devam ediyorum. Onlar, bana hem meslek mirası hem de hatıra." dedi.

Mesleğini sürdürmekte kararlı olsa da artık eskisi gibi yoğunluk yaşanmadığını vurgulayan Demirci, "Eskiden günlerce semer yetiştiremezdik. Şimdi sipariş gelse de çok az. Gençler, bu mesleğe ilgi göstermiyor. İlçede bu işi yapan tek kişi kaldım." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Şeyhmus Demirci: Geleneksel Semerciliği Yaşatıyor - Son Dakika

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