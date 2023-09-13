Shakira, MTV Video Müzik Ödülleri gecesine intikam dansıyla damga vurdu - Son Dakika

Shakira, MTV Video Müzik Ödülleri gecesine intikam dansıyla damga vurdu

Son Güncelleme: 13.09.2023 17:31

Gerard Pique tarafından aldatılan Shakira, 2023 MTV Video Müzik Ödülleri'nde sahne aldı. Bıçaklarla dans eden yıldız şarkıcının dansı "İntikam dansı" olarak yorumlandı.

2 çocuğunun babası Gerard Pique tarafından aldatılan ve 11 yıllık mutlu birlikteliği sona eren Shakira, intikam dansıyla MTV Video Müzik Ödülleri'ne damga vurdu.

GECEDE ÖDÜL ALDI

2023 MTV Video Müzik Ödülleri, dün gece düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Törende Latin şarkıcı Shakira'ya da küresel müziğe katkılarından dolayı Video Vanguard ödülü verildi.

İNTİKAM DANSI NEFES KESTİ

Gecede sahne alan Kolombiyalı yıldız, bıçaklarla dans etti. Geçtiğimiz aylarda Gerard Pique tarafından aldatılan ünlü şarkıcı hem nefes kesti hem de sahnede adeta intikamını aldı. Shakira'nın ödül gecesinde yaptığı dans 'intikam dansı' olarak yorumlandı.

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Son Dakika Kültür Sanat Shakira, MTV Video Müzik Ödülleri gecesine intikam dansıyla damga vurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Shakira, MTV Video Müzik Ödülleri gecesine intikam dansıyla damga vurdu - Son Dakika
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