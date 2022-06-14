Şifa Niyetine Tiyatro Atölyesi'nde mezuniyet sevinci - Son Dakika
Üye Girişi

Şifa Niyetine Tiyatro Atölyesi'nde mezuniyet sevinci

14.06.2022 11:41

Şifa Niyetine Tiyatro Atölyesi'nde mezuniyet sevinciİSTANBUL Bayrampaşa'da bulunan Şifa Niyetine Tiyatro Atölyesi'nde bu yıl eğitim alan 150 öğrenci mezuniyet sevinci yaşadı.

Şifa Niyetine Tiyatro Atölyesi'nde mezuniyet sevinci

İSTANBUL Bayrampaşa'da bulunan Şifa Niyetine Tiyatro Atölyesi'nde bu yıl eğitim alan 150 öğrenci mezuniyet sevinci yaşadı.

Bir yıl önce Şifa Niyetine Tiyatro Atölyesi'ne başvuran 4-14 yaş arası çocuklar dans eğitimi, tiyatro oyunculuğu, resim gibi alanlarda eğitimlerini tamamladıktan sonra mezun oldu. 1 Eylül 2021'de başlayan eğitimler 11 Haziran 2022'de son buldu. Minikler bir yıl boyunca aldıkları dersleri mezuniyet gününe özel olarak Bayrampaşa Belediyesi'nin tiyatro salonunda ailelerine sergiledi. Şifa Niyetine Tiyatro Atölyesi'nde 100 öğrenci, Dans Atölyesi'nde 30 öğrenci, Resim Atölyesi'nde ise 20 öğrenci mezun verdi.

Şifa niyetine tiyatro atölyesinin kurucu eğitmeni İlyas Çağlayan, "Bu sene 8. yılımızı kutladık. Bu yılımızı kutlarken de mezuniyet törenimizi gerçekleştiriyoruz. Bu akşam bizim için çok önemli bir gece. Çünkü üç atölyemizin de mezunlarını veriyoruz geçen sene 350 mezun vermiştik. Bu sene de toplamda 150 öğrencimizle mezuniyet gerçekleştiriyoruz çok heyecanlıyız çok gururluyuz. Eğitmenlerimiz ile birlikte çok güzel işler yaptık bütün hocalarıma yürek dolusu teşekkür ediyorum. Kıymetli velilerimiz ve misafirlerimizle bu akşam hep birlikte harika dans gösterileri resim atölyemizin inanılmaz eserlerinin olduğu ve yanında tiyatromuz ile Seyircimizle az sonra buluşmak ümidiyle yola çıktık bu çıktığımız yolda bir yılın sonunda harika işlere imza attığımızı düşünüyoruz" dedi

Şifa Niyetine Tiyatro Atölyesi öğrencisi Seydi Muhammed Çağlayan ise, "Burada bugün tiyatro gösterisi yapacağız çok iyi hazırlandık. İnşallah güzel bir oyun sergileyeceğiz. Ben şifa niyetine tiyatro atölyesinin önceki mezunuyum ama sonradan tekrardan başladım yaklaşık 4,5 yıldır geliyorum. Diksiyon eğitimleri aldım drama eğitimleri aldım ve buna katacağımız bir çok eğitim aldık. Bu eğitimlerden sonra hayata bakış açım değişti" şeklinde konuştu.

Şifa Niyetine Tiyatro Atölyesi'nde mezuniyet sevinci
Şifa Niyetine Tiyatro Atölyesi'nde mezuniyet sevinci
Şifa Niyetine Tiyatro Atölyesi'nde mezuniyet sevinci
Şifa Niyetine Tiyatro Atölyesi'nde mezuniyet sevinci

YORUMLAR
500
Bayrampaşa'da zincirleme kaza: 3 yaralı Bayrampaşa'da zincirleme kaza: 3 yaralı Trafikte makas atıp akaryakıt istasyonunda drift yaptılar Trafikte makas atıp akaryakıt istasyonunda drift yaptılar
Kaynak: İHA

Bayrampaşa, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Şifa Niyetine Tiyatro Atölyesi'nde mezuniyet sevinci - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:18 21 yaşındaki Adem Çakan isimli genç, araç içinde başından vurulmuş halde bulundu
18:15 Gösterdiği kırmızı kart sonrası futbolcular ve taraftarların saldırısına uğrayan hakem hayatını kaybetti
18:08 Polise yumruk atan DBP'li Salihe Aydeniz'in Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 80 fezlekesi bulunuyor
17:53 Kim Min-Jae, Fenerbahçe'den ayrılabilir! Menajeri, Ali Koç ile görüşmek için İstanbul'a geldi
17:46 Kaftancıoğlu'nun siyasi parti üyeliği Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düşürüldü! Konuyla ilgili CHP'den ilk açıklama geldi
17:23 Polislerin ikna etmeye çalıştığı adam köprüden atladı!
16:39 Tüik: Tiyatro salonu sayısı önceki sezona göre, yüzde 44,4, sinema salonu sayısı yüzde 11,1 azaldı
17:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artık 'Turkey' yok, 'Türkiye' var" dedi, Akşener'den tepki geldi
17:03 Fenerbahçe'de transfer hamlesi! Lincoln Henrique'yi 4 yıllık sözleşme ile renklerine bağladı
16:50 Teknik direktör Jorge Jesus'un sağlık kontrolünde kan alan hemşirenin bilekliği sosyal medyada gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2022 18:44:46. #1.13#
SON DAKİKA: Şifa Niyetine Tiyatro Atölyesi'nde mezuniyet sevinci - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement