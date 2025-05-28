Siirt'te Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinliği

SİİRT'te, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' etkinlikleri kapsamında sergi açılışı gerçekleştirildi.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bahçesinde başlayan programa, Vali Dr. Kenal Kızılkaya, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kurs öğreticileri, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Halk Dansları Topluluğu da davetlileri kapıda yöresel oyunlar oynayarak karşıladı. Programın açılış kurdelesinin kesilmesinden sonra davetliler, sergi stantlarını gezdi. 2024 - 2025 yılı eğitim yılında 3 bin kursiyere eğitim verdiğini belirten Halk Eğitim Müdürü Bayram Elçi, etkinliklerin bir hafta boyunca süreceğini belirterek vatandaşları sergiye davet etti.

Haber-Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT,