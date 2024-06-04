Siirt'te Hayat Boyu Öğrenme Haftası Kutlandı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Siirt'te Hayat Boyu Öğrenme Haftası Kutlandı

Siirt Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında giyim teknolojileri ve el sanatları sergisi açıldı. Kursiyerlerin hazırladığı el emeği göz nuru eserler büyük beğeni topladı. Ev hanımları ve genç kızlar, kurslarda çeyizlik ürünlerini hazırlayarak ev ekonomisine katkıda bulunuyor. Ayrıca, çini sanatı kursuna katılan hanımların yaptığı eserler de sergilendi.

04.06.2024 16:52
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Siirt'te "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" kutlandı

SİİRT - Siirt'te 200 ayrı kursta hazırlanan ve Hayat Boyu Öğrenme Haftası'nda sergilenen el emeği göz nuru eserler büyük beğeni topladı.

Siirt Halk Eğitimi Merkezi tarafından "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında giyim teknolojileri ve el sanatları sergisi açılışı yapıldı. Kızların halk eğitim bünyesinde çeyizlerini hazırladıklarını belirten Elif Durak, kurslarda ev hanımları, genç kızların gelip çeyizlik ürünlerini hazırladıklarını söyledi. Ev hanımlarının ev ekonomisine yardımcı olmak için de ürünlerini satışa sunduğunu belirten Durak, "Bunlar, onlar için sosyal faaliyet oluyor. Kırsal bölgelerde de kurslarımız var. Merkezde de kurslarımız var. Bütün kızlarımız, ev hanımlarımız bunlardan, buralardan yararlanıyor" dedi.

Kursiyerlerden Hüsna Alp, Çini sanatını öğrendiğini ifade ederek, "Evde boş boş oturacağıma burada bir meslek sahibi oldum ve ev ekonomisine de katkıda bulunuyorum. Kendi eserlerimizi de yapıyoruz. Sağ olsun Özlem hocamız bizimle çok ilgileniyor. Halk eğitim müdürümüz ve arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz ve bugün çok güzel bir sergimiz var" şeklinde konuştu.

Ev hanımlarını kurslarına davet eden usta öğretici Özlem Alak da, "Öğrencilerimle beraber yaptığımız ilk eserleri sergiledik. Evde oturan hanımlar boş vakitlerini çini seramik atölyesinde geçirdiler. Yaptıkları eserler farklı farklı eserlerdir. Hem çömlek hem çini eserleri çıkarttılar" ifadelerinde bulundu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Siirt'te Hayat Boyu Öğrenme Haftası Kutlandı - Son Dakika

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