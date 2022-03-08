Siirt'te kadınlar için bisiklet turu gerçekleştirildi - Son Dakika
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Siirt'te kadınlar için bisiklet turu gerçekleştirildi

08.03.2022 13:16

Siirt'te kadınlar için bisiklet turu gerçekleştirildiSİİRT Siirt'te 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla üniversite öğrencilerine yönelik bisiklet turu yapıldı.

Siirt'te kadınlar için bisiklet turu gerçekleştirildi

SİİRT Siirt'te 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla üniversite öğrencilerine yönelik bisiklet turu yapıldı.

Siirt Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Hassa Hatun Kız Öğrenci Yurdunda düzenlenen etkinliğe katılan üniversiteli öğrenciler, balon ve bayraklarla bisikletlerini süsledi. Öğrenciler, üniversite güzergahında bisiklet sürerek gönüllerince eğlendi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüsam Olğaç, etkinliğe katılan kız öğrencilere karanfil vererek 8 Mart Dünya kadınlar Günü'nü kutladı.

Kadınlara özel bugünde yurtta kalanlara yönelik sosyal aktivite gerçekleştirdiklerini dile getiren Olğaç,"8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle kız yurdumuza geldik. Kadınların gününü kutlayıp çiçeklerini vereceğiz. Bu sebeple bir etkinlik yapacağız, kızlarımız bisikletle turlayacaklar. Bu münasebetle hem çiçeklerini dağıtacağız, hem turlayacaklar. Güzel bir etkinlik olacak kızlarımız için" dedi.

Kadınlara sadece bugün değil her zaman değer verilmesini isteyen Fatma Günay, tüm kız öğrencilerle beraber bisiklet sürerek hoşça vakit geçirdiklerini söyledi. Günay, "Dileğimiz Türkiye geneli bütün kadınlar bugün olduğu gibi değer bilinir. Normal zamanlarda da değer bilinsin istiyoruz. İsteğimiz kadın cinayetlerinin tamamen bitmesi ve toplumda kadına değer verilmesini istiyoruz" diye konuştu.

Aşin Aydın adlı öğrenci ise, "Bugünün anlam ve önemi için yurt müdürümüzle beraber güzel bir etkinlik düzenliyoruz. Umarım bugün olduğu gibi kadınlar hep değer verilerek el üstünde tutulur" şeklinde konuştu.

Siirt'te kadınlar için bisiklet turu gerçekleştirildi
Siirt'te kadınlar için bisiklet turu gerçekleştirildi
Siirt'te kadınlar için bisiklet turu gerçekleştirildi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Siirt'te kadınlar için bisiklet turu gerçekleştirildi - Son Dakika


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