Siirt'te Şal Şepik Dokuma Atölyesi Açıldı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Siirt'te Şal Şepik Dokuma Atölyesi Açıldı

Siirt'te açılan Şal Şepik Dokuma Atölyesi, unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarını canlandıracak.

10.12.2024 22:18
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Siirt'te unutulmaya yüz tutmuş meslek yeniden canlanıyor

SİİRT - Siirt'te Olgunlaşma Enstitüsü bünyesinde hizmet verecek Şal Şepik Dokuma Atölyesi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Atölye, unutulmaya yüz tutmuş bir mesleğin canlanmasına ve gelecek nesillere aktarılmasına imkan tanırken, Siirt'in el sanatları alanındaki potansiyelini de ortaya koyuyor. Şal-Şepik'in yeniden canlanması, hem yerel ekonomiye katkı sağlayacak hem de Siirt'in zengin kültürel mirasını tanıtma fırsatı sunacak.

Atölye açılışında konuşan Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, ülkenin en önemli el sanatlarından birinin Şal Şepik olduğunu belirterek, el yapımı ve el sanatı olarak hak ettiği yeri bulamamış ve keşfedilmeyi bekleyen çok kıymetli bir kültürel ürün olduğunu söyledi. Vali Kızılkaya, "Şal Şepik, Eruh'ta coğrafi işaretini aldı. Eruh Halk Eğitim bünyesinde belli bir noktaya kadar geldi. Artık bunu Siirt merkeze alıp burada dokuma atölyelerinde, profesyonel olarak daha farklı bir bakış açısı ve vizyonla, önce ülkemize sonra da bütün dünyaya tanıtacak bir çalışmayı başlattık" ifadelerini kullandı.

Şal Şepik kumaşının dokuma sürecinin çok meşakkatli olduğunu ifade eden Siirt Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Elif Bobuş, ustaların tek bir kumaşın çözümü için neredeyse 10 kilometre yol kat ettiklerini kaydetti. Bobuş, "Kumaşa parlaklık veren ve kumaşın mukavemetini artıran çeşitlilik işlemi için dağlardan topladıkları özel otlarla fırçalarını elleriyle yapmaktadırlar. 1220 ilmek ile çözgüyü tezgaha atabilmektedirler. Ortalama 33 cm ende, 1220 ilmek ile sabrın dokuma sürecindeki maharetini sergilemektedirler" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Siirt'te Şal Şepik Dokuma Atölyesi Açıldı - Son Dakika

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