Mersin'deki Silifke Kalesi'nde Arkeolojik Çalışmalarda Değerli Buluntulara Ulaşıldı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Mersin'deki Silifke Kalesi'nde Arkeolojik Çalışmalarda Değerli Buluntulara Ulaşıldı

Mersin\'deki Silifke Kalesi\'nde Arkeolojik Çalışmalarda Değerli Buluntulara Ulaşıldı

Mersin'deki Silifke Kalesi'nde yapılan arkeolojik çalışmalarda, Roma Dönemi'nden 20. yüzyıla kadar kesintisiz yerleşim yeri olan kalede, gözyaşı şişesi, kandil ve seramik gibi değerli buluntulara ulaşıldı. Buluntular, Antik Dönem'de ölen kişilerin mezarlarına hediye olarak bırakıldığı değerlendiriliyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından kale yeniden ziyarete açılacak.

31.08.2024 12:47
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Roma Dönemi'nden 20. yüzyıla kadar kesintisiz yerleşim yeri olan Mersin'deki Silifke Kalesi'nde yürütülen arkeolojik çalışmalarda, mezarlara hediye olarak bırakıldığı değerlendirilen gözyaşı şişesi, kandil ve seramik gibi buluntulara ulaşıldı.

Silifke ilçesinde 185 metre yüksekliğindeki tepede yer alan kalede, Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğündeki 13. dönem kazı ve restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Boran başkanlığındaki ekibin yürüttüğü çalışmalarda, Bizans Dönemi'ne ait bir yapının incelenmesi sırasında çok sayıda buluntuya ulaşıldı.

Toprak zeminden çıkarılan gözyaşı şişesi, kandil ve seramik ile henüz birleştirilmemiş parçaların, Antik Dönem'de ölen kişilerin mezarlarına hediye olarak bırakıldığı değerlendiriliyor.

Buluntular ve çıkarıldıkları yapıdaki incelemeler sürüyor.

"Laboratuvar analizinin yapılması sonrası net bilgiler ortaya çıkacak"

Kazı Başkanı Prof. Dr. Boran, AA muhabirine, kaledeki sezon kazılarında farklı dönemlere ait katmanların ortaya çıkmaya devam ettiğini söyledi.

Alanın bir "kent" yapısına sahip olduğunu belirten Boran, şöyle konuştu:

"Silifke Kalesi'nin daha önceki kazılarında dağınık halde bulduğumuz mezar buluntuları ilk kez toplu halde tespit edildi. Antik Dönem'e ait mezar buluntuları arasında camdan yapılmış gözyaşı şişesi, yağ kandili ile ölen kişilerin yanında bulundurduğu seramik kaplar ortaya çıkarıldı. Bir nekropolde (mezarlık) bulunan malzemelerin benzerlerinin Silifke Kalesi'nde çıkarılmış olması son derece önemli. Antik Dönem'e ait buluntuların Bizans Dönemi'nin yapısının içinde çıkması, bu mimari ile buluntuları tarihlendirme ve değerlendirme açısından çok önemli. Kazının tamamlanması, verilerin incelenmesi ve laboratuvar analizinin yapılması sonrası net bilgiler ortaya çıkacak."

Boran, çalışmaların tamamlanmasının ardından Roma, Bizans, Karamanoğlu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinden izler taşıyan kaleyi yeniden ziyarete açmayı hedeflediklerini kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Mersin'deki Silifke Kalesi'nde Arkeolojik Çalışmalarda Değerli Buluntulara Ulaşıldı - Son Dakika

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